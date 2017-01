アジア通貨動向（23日）＝タイバーツ持ち直す、政局の行方には警戒感

[シンガポール/バンコク 23日 ロイター] - アジア通貨市場は、タイバーツ が小幅高で推移している。国軍によるクーデターの宣言を受け、前日はオフショアの取引 で下落したが、23日のアジア時間の取引では持ち直した。 キャピタル・エコノミクスのアジア担当チーフエコノミスト、マーク・ウィリアムズ 氏はリサーチノートの中で、クーデターの宣言で、短期的な市場の不透明感が後退し、特 に政治的な行き詰まりで暴動が深刻化する可能性が低下したと指摘した。 ただ、長期的な安定の兆しがはっきりと見受けられるまで、海外投資家がタイへの新 たな投資を控える可能性が高いとの見方もある。 タイのプラユット陸軍総司令官は22日、政府機能の全権を軍が掌握したと明らかに し、クーデターを宣言した。その後にバーツ はオフショアの取引で1ドル=32 .70バーツまで下げた。だがアジア時間23日序盤の取引では、32.53─32.5 9バーツに持ち直した。 0450GMT(日本時間午後1時50分)時点で、バーツは0.1%高の1ドル= 32.54バーツ。輸出業者の決済需要にも支えられた。午前の取引では中央銀行が介入 した様子はなかったが、市場では引き続き意識されている。 タイの株式市場は約2%下落した後、下げ幅を縮小。5年物国債 と10年 物国債 の利回りは低下した。 インドネシアでは、7月の大統領選挙の行方に不透明さが増しており、ルピアIDR=I Dが軟調。月末の国内輸入業者の米ドル需要も下押し要因となった。ルピアはノンデリバ ラブル・フォワードの取引でも下落した。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.73 101.74 +0.00 Sing dlr 1.2523 1.2513 -0.08 Taiwan dlr 30.114 30.178 +0.21 Korean won 1023.30 1024.20 +0.09 Baht 32.52 32.54 +0.06 Peso 43.62 43.67 +0.11 Rupiah 11552.00 11528.00 -0.21 Rupee 58.51 58.47 -0.07 Ringgit 3.2080 3.2125 +0.14 Yuan 6.2372 6.2350 -0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.73 105.28 +3.48 Sing dlr 1.2523 1.2632 +0.87 Taiwan dlr 30.114 29.950 -0.54 Korean won 1023.30 1055.40 +3.14 Baht 32.52 32.86 +1.05 Peso 43.62 44.40 +1.79 Rupiah 11552.00 12160.00 +5.26 Rupee 58.51 61.80 +5.63 Ringgit 3.2080 3.2755 +2.10 Yuan 6.2372 6.0539 -2.94