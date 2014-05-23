中国・香港株式市場・大引け＝上海反発、不動産が高い

［香港 ２３日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2034.569 13.284高 513.9億元（上海Ａ株） 高値 2034.569 安値 2017.739 前場終値 2020.617 0.668安 239.5億元（上海Ａ株） 寄り付き 2020.115 1.170安 前営業日終値 2021.285 3.666安 594.0億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 22936.32 17.44安 256.6億香港ドル 寄り付き 23010.45 56.69高 前営業日終値 22953.76 117.24高 625.2億香港ドル 中国株式市場は反発して引けた。規制緩和の思惑から不動産株が上げを主導した。 上海総合指数 終値は１３．２８４ポイント（０．６６％）高の２０３４．５ ６９。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は１７．５４６ポイン ト（０．８２％）高の２１４８．４１４。 滬深不動産株指数 は２．６％高。上海証券報が、住宅取得規制の緩和対 象都市を広げるとの政府当局者発言を報じた。 臥龍地産 は１０％の値幅制限いっぱい上昇。保利房地産 は４ ．３％上昇、万科企業 は３．３％高。