WRAPUP1-ドイツ、第1四半期は3年ぶり高成長　今後は鈍化へ

[ベルリン 23日 ロイター] - ドイツ連邦統計庁が発表した第1・四半期の国 内総生産(GDP)改定値は内需がけん引し、3年ぶりの高い伸びとなった。一方、有力 シンクタンクが発表した業況指数では、今後は勢いが衰える兆しも示された。 投資と消費の力強い伸びが寄与し、GDPは前期比0.8%増加した。伸び率は20 13年第4・四半期の0.4%の2倍。冬季が例年より穏やかな気候だったことが支援し た。 一方、これまでドイツの経済成長の原動力となってきた輸出が今回、成長率を押し下 げた。 エコノミストも政府も、今後は成長が鈍化するとの見方で一致している。政府は今年 のGDPが1.8%増になると予想。第1・四半期は前年比2.5%増で、この拡大ペー スと比べると予想は低めだ。 IFO経済研究所がこの日発表した5月の独業況指数でも、今後成長が鈍化する兆候 が示された。業況指数は4月の111.2から5月は110.4に低下。今年最低の水準 となり、ロイターがまとめた予想も下回った。 IFOのエコノミスト、クラウス・ボールラーベ氏はウクライナ危機の影響が一因と 指摘した。業況指数発表を受け、ユーロは3カ月ぶりの安値を付けた。 IFOの調査では、現況指数と期待指数も低下。INGのカルステン・ブレゼンスキ 氏はきょう発表されたデータについて、少なくともユーロ圏内では、ドイツ経済が引き続 き群を抜いて良好だということを示していると述べた。同時に、永遠に下振れすることの ない経済はないとも指摘した。 GDPの内訳は以下の通り。 (単位:特記以外は%、カッコ内は改定前の数字) 変化率 Q1 2014 vs Q4 2013 vs Q4 2013 Q3 2013 GDP伸び率 +0.8 +0.4 民間消費 +0.7 -0.3 (-0.1) 政府消費 +0.4 -0.3 (unch) 総設備投資 +3.2 +0.7 (+1.4) 機器設備投資 +3.3 +1.4 建設投資 +3.6 +0.2 (+1.4) 輸出 +0.2 +2.5 (+2.6) 輸入 +2.2 +1.3 (+0.6) 実質GDPへの寄与度 Q1 2014 vs Q4 2013 vs (%ポイント) Q4 2013 Q3 2013 内需 +1.7 -0.3 (-0.7) 民間消費 +0.4 -0.2 (unch) 政府消費 +0.1 -0.1 (unch) 総設備投資 +0.6 +0.1 (+0.2) 機器設備投資 +0.2 +0.1 (+0.1) 建設投資 +0.4 unch (+0.1) 在庫 +0.7 -0.2 (-0.8) 対外貿易 -0.9 +0.7 (+1.1)