米金融・債券市場＝上昇、ウクライナ大統領選・欧州議会選を警戒

[ニューヨーク 23日 ロイター] - 30年債 米東部時間14時05分 99*18.00=3.3983% 前営業日終盤 99*01.00=3.4269% 10年債 米東部時間14時05分 99*22.00=2.5356% 前営業日終盤 99*17.00=2.5535% 5年債 米東部時間14時05分 100*14.50=1.5291% 前営業日終盤 100*12.25=1.5441% 2年債 米東部時間12時48分 100*01.75=0.3465% 前営業日終盤 100*01.75=0.3466% 23日の米金融・債券市場では国債価格が上昇。25日実施のウクライナ大統領選や 22日に投票が始まった欧州議会選の行方をめぐる警戒感から逃避買いが広がった。 朝方発表された4月の新築1戸建て住宅販売統計が市場予想を上回ったものの、相場 の流れを転換されるには至らなかった。 週末の選挙をめぐっては、今後相場のボラティリティが高まる要因になるとして注視 されている。 ウクライナ大統領選の結果は、地政学的緊張が高まるリスクがあるとして警戒感が漂 っている。 アクション・エコノミクスのグローバル・マーケット・ストラテジスト、マイケル・ ワレス氏は「ロシアのプーチン大統領はウクライナ政府の合法性を認めていないため、選 挙を合法とみなさない可能性がある」と指摘した。 欧州議会選をめぐっては、ギリシャで反緊縮派野党の急進左派連合(SYRIZA) が勝利すれば、政府の財政緊縮策が拒否され、同国のユーロ離脱をめぐる懸念が再燃する 可能性があるとみられている。 欧州議会選を控え、18日に投開票されたギリシャ統一地方選の第1回投票ではSY RIZAが躍進した。 4月の米新築1戸建て住宅販売は前月比6.4%増の年率43万3000戸と、3カ 月ぶりに上昇に転じた。前月分も上方修正された。 6月5日の欧州中央銀行(ECB)理事会も注目されている。市場では、ECBがユ ーロ高阻止や低インフレ対応で追加緩和に動くとの見方が大勢。 TDセキュリティーズのグローバル金利・為替リサーチ主任、エリック・グリーン氏 は、独連邦債など外国債の利回り低下によって、米債への投資妙味が増すと指摘した。 また、26日はメモリアルデーの祝日で米市場が休場となることから、この日は大き な動きは出ず、相場は上げを維持したとみられている。 取引終盤、30年債 は18/32高、利回りは3.398%。前日終盤 は3.429%。 指標10年債 は5/32高、利回りは2.536%。前日終盤は2.5 55%だった。 Tボンド先物6月限 は14/32高の136─30/32。 Tノート先物6月限 は5.50/32安の125─25.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (+0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -4.00 (unch)