〔今週の主要材料〕海外市場

[東京 26日 ロイター] - *日本時間はGMT(グリニッジ標準時)プラス9 時間 *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【5月26日―30日の海外経済指標】 26日(月) 0600 独:6月消費者信頼感指数(GfK) (指数) 8.5 8.5 27日(火) Time Unknown 米:4月住宅着工許可件数改定値(商務省) 0930 南ア:第1・四半期GDP 1230 米:4月耐久財受注(商務省) (前月比、%) -0.5 2.5 (輸送機器除く/前月比、%) 0.0 2.1 (航空機除く非国防資本財/前月比、%) 0.2 2.9 1300 米:3月S&Pケース・シラー米住宅価格指数 (季調済前月比、%) 0.7 0.8 (季調前前月比、%) N/A 0.0 (前年比、%) 11.8 12.9 1300 米:3月住宅価格指数(連邦住宅金融局) (前月比、%) N/A 0.6 1345 米:5月サービス部門PMI速報値(マークイット) (指数) N/A 55.0 (4月改定) 1400 米:5月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) (指数) 83.0 82.3 28日(水) 0645 仏:4月消費支出(INSEE) (前月比、%) 0.3 0.4 0755 独:5月雇用統計(連邦雇用庁) (失業者数増減・季調済/1000人) -15 -25 (失業者数・季調前/100万人) 2.8 2.9 (失業率・季調済/%) 6.7 6.7 0800 ユーロ圏:4月M3(ECB) (前年比、%) 1.1 1.1 0900 ユーロ圏:5月景況感・業況感指数(欧州委員会) (業況感指数) 0.30 0.27 (景況感指数) 102.2 102.0 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 29日(木) 0200 フィリピン:第1・四半期GDP 1230 米:新規失業保険申請件数(労働省) (5/24までの週、1000件) N/A 326 1230 米:第1・四半期企業利益速報値(商務省) (前期比、%) N/A 2.0 (Q4改定) 1230 米:第1・四半期GDP改定値(商務省) (前期比年率、%) -0.5 0.1 デフレーター 1.3 1.3 (速報値) 1400 米:4月中古住宅販売仮契約指数(全米リアルター協会) (指数) N/A 97.4 (前月比、%) 1.0 3.4 30日(金) 1200 インド:1─3月期・13/14年度GDP 1200 ブラジル:第1・四半期GDP 1230 米:4月個人所得・消費支出(商務省) (個人所得/前月比、%) 0.3 0.5 (個人消費支出/前月比、%) 0.2 0.9 (PCE価格指数/前月比、%) N/A 0.2 (コアPCE価格指数/前月比、%) 0.2 0.2 1345 米:5月シカゴ地区購買部協会景気指数 (指数) 61.0 63.0 1355 米:5月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 (指数) 82.5 81.8 (速報値) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【5月26日―30日の海外行事予定】 Monday, 26 May, 2014 Time Unknown インド:首相就任宣誓式 ECB主催の中央銀行に関するフォーラム(ポルトガル・シントラ、25―27日) 出席者:ドラギECB総裁、ラガルドIMF専務理事、コンスタンシオECB副総裁、ク ーレECB専務理事など All Day 米:メモリアルデー 休場 All Day 英:バンクホリデー 休場 Tuesday, 27 May, 2014 Time Unknown ブラジル:中銀金融政策決定会合(28日まで) Time Unknown 英:カーニー中銀総裁が講演(ロンドン) 会合名「Conference on Inclusive Capitalism: Building Value, Renewing Trust」 ラガルドIMF専務理事らも参加 All Day インドネシア:ムハマド昇天祭 休場 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 1700 米:財務省2年債入札 Wednesday, 28 May, 2014 0010 米:ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演(ルイジアナ州バトンルージュ) 0500 ユーロ圏:メルシュECB専務理事が日銀の会合で講演(東京) 会合名「2014年国際コンファランス・金融危機後の金融政策」 1300 ユーロ圏:コンスタンシオECB副総裁が金融安定性報告について記者会見 1530 米:財務省4週間物TB入札 1530 米:財務省52週間物TB入札 1700 米:財務省2年変動利付債入札 1700 米:財務省5年債入札 Thursday, 29 May, 2014 Time Unknown ブラジル:中銀金融政策決定会合(金利発表) 現地時間28日 All Day インドネシア:キリスト昇天祭 休場 1230 米:ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合 「Inflation, Monetary Policy, and the Public」であいさつ(オハイオ州クリーブ ランド) 1500 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札条件 1700 米:財務省7年債入札 Friday, 30 May, 2014 1230 米:ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁(31日退任)が同地区連銀主催の会合「 Inflation, Monetary Policy, and the Public」であいさつ(オハイオ州クリーブランド ) 1630 米:メスター次期クリーブランド地区連銀総裁(1日就任)が同地区連銀主催の会合「In flation, Monetary Policy, and the Public」で講演(オハイオ州クリーブランド) 1800 米:ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が討議に参加(カリフォルニア州スタンフォー ド) "Rules for a Lender of Last Resort: an Historical Perspective" 2100 米:プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁、ウィリアムズ・サンフランシスコ地区 連銀総裁が討議に参加(カリフォルニア州スタンフォード) "RulesBased Policy: From Theory to Practice" ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━