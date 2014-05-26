〔表〕きょうの投信設定（27日）＝8本

［東京 ２７日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 三菱ＵＦＪ 世界金融ハイインカム証券ファンド２０１４─０５（円ヘッジ）（限定追加型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：２５０億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪ信託銀行 日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４─０５ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３０００億円 設定額：── 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 米国バンクローン・オープン ＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）／＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：各３００億円 設定額：── 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：各４００億円 設定額：── 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行 ２２５ブル型オープン３ 岡三アセットマネジメント 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：岡三証券 、藍澤証券、安藤証券、ＳＭＢＣフレンド証券、共和証券、静岡東海証 券、上光証券、荘内証券、高木証券 、内藤証券、長野証券、ニュース証券、播陽証券、廣田証券 、益茂証券、岡三にいがた証券、むさし証券、明和証券、八幡証券 ２２５ベア型オープン３ 岡三アセットマネジメント 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：岡三証券 、藍澤証券、安藤証券、ＳＭＢＣフレンド証券、共和証券、静岡東海証 券、上光証券、荘内証券、高木証券 、内藤証券、長野証券、ニュース証券、播陽証券、廣田証券 、益茂証券、岡三にいがた証券、むさし証券、明和証券、八幡証券