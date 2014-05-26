UPDATE 1-〔今週の主要材料〕海外市場

(指標予測を更新しました) ［東京 ２６日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９ 時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月２６日―６月１日の海外経済指標】 ２６日（月） 0600 独：6月消費者信頼感指数（ＧｆＫ） （指数） 8.5 8.5 ２７日（火） Time Unknown 米：4月住宅着工許可件数改定値（商務省） 0545 スイス：第１・四半期ＧＤＰ 0930 南ア：第１・四半期ＧＤＰ 1230 米：4月耐久財受注（商務省） （前月比、％） -0.5 2.5 （輸送機器除く／前月比、％） 0.0 2.1 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.2 2.9 1300 米：3月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） 0.7 0.8 （季調前前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） 11.8 12.9 1300 米：3月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.6 1345 米：5月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 55.0 （4月改定） 1400 米：5月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 83.0 82.3 ２８日（水） 0600 独：４月独輸入物価（連邦統計庁） （前月比、％） 0.1 -0.6 （前年比、％） -2.2 -3.3 0645 仏：4月消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.3 0.4 0755 独：5月雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／1000人） -15 -25 （失業者数・季調前／100万人） 2.8 2.9 （失業率・季調済／％） 6.7 6.7 0800 ユーロ圏：４月Ｍ３（ＥＣＢ） （前年比、％） 1.1 1.1 0900 ユーロ圏：５月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） 0.30 0.27 （景況感指数） 102.2 102.0 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ２９日（木） 0200 フィリピン：第１・四半期ＧＤＰ 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （5/24までの週、1000件） 315 326 1230 米：第1・四半期企業利益速報値（商務省） （前期比、％） N/A 2.0 （Ｑ4改定） 1230 米：第1・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） （前期比年率、％） -0.5 0.1 デフレーター 1.3 1.3 （速報値） 1400 米：4月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 97.4 （前月比、％） 1.0 3.4 ３０日（金） 0600 独：４月独小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.4 -0.7 （前年比、％） N/A -1.9 1200 インド：1─3月期・13/14年度ＧＤＰ 1200 ブラジル：第1・四半期ＧＤＰ 1230 米：4月個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.3 0.5 （個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.9 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.2 1345 米：5月シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 61.0 63.0 1355 米：5月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 82.5 81.8 （速報値） １日（日） 0100 中国：5月製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 50.4 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【５月２６日―３０日の海外行事予定】 Monday, 26 May, 2014 Time Unknown インド：首相就任宣誓式 ＥＣＢ主催の中央銀行に関するフォーラム（ポルトガル・シントラ、２５―２７日） 出席者：ドラギＥＣＢ総裁、ラガルドＩＭＦ専務理事、コンスタンシオＥＣＢ副総裁、ク ーレＥＣＢ専務理事など All Day 米：メモリアルデー 休場 All Day 英：バンクホリデー 休場 Tuesday, 27 May, 2014 Time Unknown ブラジル：中銀金融政策決定会合（28日まで） Time Unknown 英：カーニー中銀総裁が講演（ロンドン） 会合名「Conference on Inclusive Capitalism: Building Value, Renewing Trust」 ラガルドＩＭＦ専務理事らも参加 All Day インドネシア：ムハマド昇天祭 休場 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1700 米：財務省2年債入札 Wednesday, 28 May, 2014 0010 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演（ルイジアナ州バトンルージュ） 0500 ユーロ圏：メルシュＥＣＢ専務理事が日銀の会合で講演（東京） 会合名「2014年国際コンファランス・金融危機後の金融政策」 1300 ユーロ圏：コンスタンシオＥＣＢ副総裁が金融安定性報告について記者会見 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1530 米：財務省52週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省2年変動利付債入札 1700 米：財務省5年債入札 Thursday, 29 May, 2014 Time Unknown ブラジル：中銀金融政策決定会合（金利発表） 現地時間２８日 All Day インドネシア：キリスト昇天祭 休場 1230 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合 「Inflation, Monetary Policy, and the Public」であいさつ（オハイオ州クリーブ ランド） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省7年債入札 Friday, 30 May, 2014 1230 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁（３１日退任）が同地区連銀主催の会合「 Inflation, Monetary Policy, and the Public」であいさつ（オハイオ州クリーブランド ） 1630 米：メスター次期クリーブランド地区連銀総裁（１日就任）が同地区連銀主催の会合「In flation, Monetary Policy, and the Public」で講演（オハイオ州クリーブランド） 1800 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が討議に参加（カリフォルニア州スタンフォー ド） "Rules for a Lender of Last Resort: an Historical Perspective" 2100 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁、ウィリアムズ・サンフランシスコ地区 連銀総裁が討議に参加（カリフォルニア州スタンフォード） "RulesBased Policy: From Theory to Practice" ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 外主要経済指標予測は［JP/FOR］でもご覧ください。