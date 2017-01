アジア通貨動向（26日）＝台湾ドルが上昇主導、株式への資金流入が支援　バーツ小幅安

[シンガポール 26日 ロイター] - アジア通貨市場は、台湾ドルが上昇を主導 している。域内の株式市場は1年ぶり高値を付けた。一方、タイではクーデターを受けた 政治的な不透明感が、圧迫材料となっている。 きょうは米、英両国が祝日のため、出来高は低水準になる見通し。株式市場への資金 流入や輸出業者の月末需要で台湾ドル が上昇。マレーシアリンギ は値決 めに絡んだ需要で上昇した。 韓国ウォン は企業の月末需要で上昇したが、外為当局の介入が意識された ため、上値が抑えられた。 前週末の米株市場が堅調だったうえ、ウクライナ大統領選で親欧米路線を掲げる実業 家のペトロ・ポロシェンコ氏が過半数の支持を集めたことが出口調査の結果で明らかにな ったため、アジアの株式市場は堅調に推移した。 タイ・バーツは小幅安。政局に対する懸念が根強く、海外の投資家が売りを出した。 国内株式市場では、これまで4営業日の間に海外勢が200億バーツ(6億1360万ド ル)相当を売り越した。 *0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.90 101.92 +0.01 Sing dlr 1.2533 1.2524 -0.07 Taiwan dlr 30.093 30.180 +0.29 Korean won 1023.90 1024.60 +0.07 Baht 32.590 32.585 -0.02 Peso 43.68 43.67 -0.02 Rupiah 11605.00 11605.00 +0.00 Rupee 58.48 58.52 +0.08 Ringgit 3.2060 3.2120 +0.19 Yuan 6.2365 6.2365 +0.00 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.90 105.28 +3.31 Sing dlr 1.2533 1.2632 +0.79 Taiwan dlr 30.093 29.950 -0.48 Korean won 1023.90 1055.40 +3.08 Baht 32.590 32.860 +0.83 Peso 43.68 44.40 +1.64 Rupiah 11605.00 12160.00 +4.78 Rupee 58.48 61.80 +5.69 Ringgit 3.2060 3.2755 +2.17 Yuan 6.2365 6.0539 -2.93