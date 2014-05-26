27日の国内・海外経済指標と行事予定

(５月２７日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0810 閣議・閣議後会見 0850 ４月企業向けサービス価格指数（日銀） 1030 ４０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 １０年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） 1030 旭化成 経営説明会 1245 ４０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 自民党税調小委員会 1515 ４０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1710─1820 経済財政諮問会議 ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２６日（月） ＥＣＢ主催の中央銀行に関するフォーラム（ポルトガル・シントラ、２５─２７日まで） 出席者：ドラギＥＣＢ総裁、ラガルドＩＭＦ専務理事、コンスタンシオＥＣＢ副総裁 、クーレＥＣＢ専務理事など ５月２６日英国時間午後５時 ファイザーのアストラゼネカ買収案の有効期限 Time Unknown 1230GMT インド：首相就任宣誓式 All Day 米：メモリアルデー 休場 英：バンクホリデー 休場 ２７日（火）Tuesday, 27 May, 2014 Time Unknown 米：4月住宅着工許可件数改定値（商務省） ブラジル：中銀金融政策決定会合（28日まで） 英：カーニー中銀総裁が講演（ロンドン） 会合名「Conference on Inclusive Capitali sm: Building Value, Renewing Trust」：ラガルドＩＭＦ専務理事なども参加 All Day インドネシア：ムハマド昇天祭 休場 0545 スイス：第１・四半期ＧＤＰ 0930 南ア：第1・四半期ＧＤＰ 1230 米：4月耐久財受注（商務省） 1300 米：3月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 1300 米：3月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 1345 米：5月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） 1400 米：5月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1700 米：財務省2年債入札