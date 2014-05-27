Investing |
＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ５月２７日―６月３日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ２７日（火） Time Unknown 米：4月住宅着工許可件数改定値（商務省） 0545 スイス：第１・四半期ＧＤＰ 0930 南ア：第１・四半期ＧＤＰ 1230 米：4月耐久財受注（商務省） （前月比、％） -0.5 2.5 （輸送機器除く／前月比、％） 0.0 2.1 （航空機除く非国防資本財／前月比、％） 0.2 2.9 1300 米：3月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 （季調済前月比、％） 0.7 0.8 （季調前前月比、％） N/A 0.0 （前年比、％） 11.8 12.9 1300 米：3月住宅価格指数（連邦住宅金融局） （前月比、％） N/A 0.6 1345 米：5月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） （指数） N/A 55.0 （4月改定） 1400 米：5月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） （指数） 83.0 82.3 ２８日（水） 0600 独：４月独輸入物価（連邦統計庁） （前月比、％） 0.1 -0.6 （前年比、％） -2.2 -3.3 0645 仏：4月消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.3 0.4 0755 独：5月雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／1000人） -15 -25 （失業者数・季調前／100万人） 2.8 2.9 （失業率・季調済／％） 6.7 6.7 0800 ユーロ圏：４月Ｍ３（ＥＣＢ） （前年比、％） 1.1 1.1 0900 ユーロ圏：５月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） 0.30 0.27 （景況感指数） 102.2 102.0 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ２９日（木） 0200 フィリピン：第１・四半期ＧＤＰ 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （5/24までの週、1000件） 315 326 1230 米：第1・四半期企業利益速報値（商務省） （前期比、％） N/A 2.0 （Ｑ4改定） 1230 米：第1・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） （前期比年率、％） -0.5 0.1 デフレーター 1.3 1.3 （速報値） 1400 米：4月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 97.4 （前月比、％） 1.0 3.4 ３０日（金） 0600 独：４月独小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.4 -0.7 （前年比、％） N/A -1.9 1200 インド：1─3月期・13/14年度ＧＤＰ 1200 ブラジル：第1・四半期ＧＤＰ 1230 カナダ：第1・四半期ＧＤＰ 1230 米：4月個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.3 0.5 （個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.9 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.2 1345 米：5月シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 61.0 63.0 1355 米：5月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 82.5 81.8 （速報値） １日（日） 0100 中国：5月製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 50.4 ２日（月） 0800 ユーロ圏：5月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 52.5 （速報値） 1200 独：５月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 1.3 ＥＵ基準（前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 1.1 （改定値） 1345 米：５月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 56.2 （５月改定） 1400 米：５月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 55.2 54.9 1400 米：４月建設支出（商務省） （前月比、％） 0.6 0.2 Tuesday, 03 June, 2014 Time Unknown 米：5月自動車販売台数 0100 中国：5月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0130 豪：4月小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） N/A 0.1 0130 豪：第1・四半期経常収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） N/A 10.1 0145 中国：5月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0900 ユーロ圏：5月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） N/A 0.7 0900 ユーロ圏：4月失業率（統計局） （％） N/A 11.8 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：4月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） N/A 0.9 1400 米：4月耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A N/A （速報値） ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
注目のキーワード
注目の商品
秋にトランプ円安の正念場
トランプラリーが「だまし」か「前例破り」かは、秋口までの米経済動向次第で決まるだろうと、三菱ＵＦＪＭＳ証券の植野大作氏は指摘。 記事の全文
狙い目は高圧経済銘柄
この１月は、高圧経済・人手不足状態のセクターを中心に物色戦略を再構築すべき場面だと大和証券の木野内栄治氏は指摘。 記事の全文