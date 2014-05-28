＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ５月２８日―６月４日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ２８日（水） 0600 独：４月独輸入物価（連邦統計庁） （前月比、％） 0.1 -0.6 （前年比、％） -2.2 -3.3 0645 仏：4月消費支出（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） 0.3 0.4 0755 独：5月雇用統計（連邦雇用庁） （失業者数増減・季調済／1000人） -15 -25 （失業者数・季調前／100万人） 2.8 2.9 （失業率・季調済／％） 6.7 6.7 0800 ユーロ圏：４月Ｍ３（ＥＣＢ） （前年比、％） 1.1 1.1 0900 ユーロ圏：５月景況感・業況感指数（欧州委員会） （業況感指数） 0.30 0.27 （景況感指数） 102.2 102.0 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） ２９日（木） 0200 フィリピン：第１・四半期ＧＤＰ 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （5/24までの週、1000件） 318 326 1230 米：第1・四半期企業利益速報値（商務省） （前期比、％） N/A 2.0 （Ｑ4改定） 1230 米：第1・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） （前期比年率、％） -0.5 0.1 デフレーター 1.3 1.3 （速報値） 1400 米：4月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） （指数） N/A 97.4 （前月比、％） 1.0 3.4 ３０日（金） 0600 独：４月独小売売上高（連邦統計庁） （前月比、％） 0.4 -0.7 （前年比、％） N/A -1.9 1200 インド：1─3月期・13/14年度ＧＤＰ 1200 ブラジル：第1・四半期ＧＤＰ 1230 カナダ：第1・四半期ＧＤＰ 1230 米：4月個人所得・消費支出（商務省） （個人所得／前月比、％） 0.3 0.5 （個人消費支出／前月比、％） 0.2 0.9 （ＰＣＥ価格指数／前月比、％） N/A 0.2 （コアＰＣＥ価格指数／前月比、％） 0.2 0.2 1345 米：5月シカゴ地区購買部協会景気指数 （指数） 61.0 63.0 1355 米：5月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 （指数） 82.5 81.8 （速報値） １日（日） 0100 中国：5月製造業ＰＭＩ（国家統計局） N/A 50.4 ２日（月） 0800 ユーロ圏：5月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 52.5 （速報値） 1200 独：５月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A 1.3 ＥＵ基準（前月比、％） N/A -0.3 （前年比、％） N/A 1.1 （改定値） 1345 米：５月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 56.2 （５月改定） 1400 米：５月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 55.4 54.9 1400 米：４月建設支出（商務省） （前月比、％） 0.6 0.2 Tuesday, 03 June, 2014 Time Unknown 米：5月自動車販売台数 0100 中国：5月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0130 豪：4月小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） N/A 0.1 0130 豪：第1・四半期経常収支（連邦統計局） （１０億豪ドル） N/A 10.1 0145 中国：5月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0900 ユーロ圏：5月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） N/A 0.7 0900 ユーロ圏：4月失業率（統計局） （％） N/A 11.8 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：4月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） N/A 0.9 1400 米：4月耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A N/A （速報値） Wednesday, 04 June, 2014 0130 豪：第１・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） （前期比、％） N/A 0.8 （前年比、％） N/A 2.8 0800 ユーロ圏：5月総合ＰＭＩ改定値 （指数） N/A 53.9 （速報値） 0800 ユーロ圏：5月サービスＰＭＩ改定値 （指数） N/A 53.5 （速報値） 0900 ユーロ圏：第1・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） （前期比、％） N/A 0.2 （前年比、％） N/A 0.9 （速報値） 0900 ユーロ圏：4月生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -1.6 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1215 米：5月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、1000人） N/A 220 1230 米：4月貿易収支（商務省） （10億ドル） -40.1 -40.4 1230 米：第1・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） （労働生産性／前期比、年率％） -2.0 -1.7 （単位労働コスト／前期比、年率％） 4.5 4.2 （速報値） 1345 米：5月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 58.4 （速報値） 1400 米：5月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 55.5 55.2 （景気指数） N/A 60.9 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━