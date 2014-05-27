28日の国内・海外経済指標と行事予定

(５月２８日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 All Day 衆議院予算委員会 安保法制に関する集中審議 0900 黒田日銀総裁あいさつ（日銀金融研究所主催・国際コンファレンス） 1000 参院本会議 Time Unknown 産業競争力会議課題別会合 ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２７日（火） Time Unknown 米：4月住宅着工許可件数改定値（商務省） ブラジル：中銀金融政策決定会合（28日まで） 英：カーニー中銀総裁が講演（ロンドン） 会合名「Conference on Inclusive Capitali sm: Building Value, Renewing Trust」：ラガルドＩＭＦ専務理事なども参加 All Day インドネシア：ムハマド昇天祭 休場 0545 スイス：第１・四半期ＧＤＰ 0930 南ア：第1・四半期ＧＤＰ 1230 米：4月耐久財受注（商務省） 1300 米：3月Ｓ＆Ｐケース・シラー米住宅価格指数 1300 米：3月住宅価格指数（連邦住宅金融局） 1345 米：5月サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） 1400 米：5月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1700 米：財務省2年債入札 ２８日（水） スタイン米ＦＲＢ理事が退任 0010 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演（ルイジアナ州バトンルージュ） 0600 独：４月独輸入物価（連邦統計庁） 0500 ユーロ圏：メルシュＥＣＢ専務理事が日銀の会合で講演（東京） 会合名「2014年国際コ ンファランス・金融危機後の金融政策」 0645 仏：4月消費支出（ＩＮＳＥＥ） 0755 独：5月雇用統計（連邦雇用庁） 0800 ユーロ圏：4月Ｍ3（ＥＣＢ） 0900 ユーロ圏：5月景況感・業況感指数（欧州委員会） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 ユーロ圏：コンスタンシオＥＣＢ副総裁が金融安定性報告について記者会見 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1530 米：財務省52週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省2年変動利付債入札 米：財務省5年債入札