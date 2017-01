28日の国内・海外経済指標と行事予定

(5月28日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 All Day 衆議院予算委員会 安保法制に関する集中審議 0900 黒田日銀総裁あいさつ(日銀金融研究所主催・国際コンファレンス) 1000 参院本会議 Time Unknown 産業競争力会議課題別会合 ●海外指標など (時間はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) 27日(火) Time Unknown 米:4月住宅着工許可件数改定値(商務省) ブラジル:中銀金融政策決定会合(28日まで) 英:カーニー中銀総裁が講演(ロンドン) 会合名「Conference on Inclusive Capitali sm: Building Value, Renewing Trust」:ラガルドIMF専務理事なども参加 All Day インドネシア:ムハマド昇天祭 休場 0545 スイス:第1・四半期GDP 0930 南ア:第1・四半期GDP 1230 米:4月耐久財受注(商務省) 1300 米:3月S&Pケース・シラー米住宅価格指数 1300 米:3月住宅価格指数(連邦住宅金融局) 1345 米:5月サービス部門PMI速報値(マークイット) 1400 米:5月消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札 1700 米:財務省2年債入札 28日(水) スタイン米FRB理事が退任 0010 米:ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演(ルイジアナ州バトンルージュ) 0600 独:4月独輸入物価(連邦統計庁) 0500 ユーロ圏:メルシュECB専務理事が日銀の会合で講演(東京) 会合名「2014年国際コ ンファランス・金融危機後の金融政策」 0645 仏:4月消費支出(INSEE) 0755 独:5月雇用統計(連邦雇用庁) 0800 ユーロ圏:4月M3(ECB) 0900 ユーロ圏:5月景況感・業況感指数(欧州委員会) 1100 米:住宅ローン・借換え申請指数(米抵当銀行協会) 1145 米:週間チェーンストア売上高(ICSC/ゴールドマン) 1255 米:週間レッドブック大規模小売店売上高(インスティネット・リサーチ) 1300 ユーロ圏:コンスタンシオECB副総裁が金融安定性報告について記者会見 1530 米:財務省4週間物TB入札 1530 米:財務省52週間物TB入札 1700 米:財務省2年変動利付債入札 米:財務省5年債入札