アジア通貨動向（27日）＝軟調、インドルピーの下げ目立つ

[シンガポール 27日 ロイター] - アジア通貨市場は、全般的に軟調。インド ルピーは下げが特に目立っている。 インドのモディ首相は閣僚名簿を発表。一部のアナリストは、経済成長を重視する閣 僚とインフレ抑制に注力する中銀との間で政策運営における摩擦が生じる可能性があると 指摘する。 新財務相に指名されたジェートリー氏は27日、財政赤字の削減とインフレ抑制を重 視する考えを示した。 クレディ・アグリコルCIBのシニアエコノミスト兼ストラテジストのDariusz Kowa lczyk氏は、ジェートリー氏は優先課題として、外資誘致と借り入れコスト引き下げも掲 げていると指摘。「そうした姿勢はルピー建て資産価格にとりプラスだが、中銀との対立 も予想される」と述べ、資本流入が加速する一方で、為替政策めぐる不透明感が高まる可 能性があり、インドルピーにとりマイナスだ、との見方を示した。 トムソン・ロイターのデータによると、モディ政権誕生を期待し、ルピーは対ドルで 年初から4.8%上昇している。市場関係者によると中銀はルピーの一段高を抑制するた め、介入を行っているもよう。 欧州中央銀行(ECB)のドラギ総裁は26日、追加措置の可能性を示唆した。アナ リストや市場関係者は、ECBが追加金融緩和を講じれば、高リターンを求めアジア新興 国市場に資金が流れる、と予想している。 マレーシアリンギはインターバンクの投機筋による利食い売りで下落。リンギはノン デリバラブル・フォワード(NDF)市場でも軟調になった。 台湾ドルは輸出業者の需要により上昇した。 タイバーツは薄商いのなか、国内株式市場の上げを受け上昇した。ただ、政情不安に 対する警戒感は海外投資家を中心に根強い。 *0445GMT(日本時間午後1時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.94 101.94 +0.00 Sing dlr 1.2548 1.2532 -0.13 Taiwan dlr 30.110 30.160 +0.17 Korean won 1023.30 1024.00 +0.07 Baht 32.56 32.59 +0.08 Peso 43.73 43.67 -0.14 Rupiah 11575.00 11575.00 +0.00 Rupee 58.98 58.71 -0.46 Ringgit 3.2125 3.2105 -0.06 Yuan 6.2420 6.2392 -0.04 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.94 105.28 +3.27 Sing dlr 1.2548 1.2632 +0.67 Taiwan dlr 30.110 29.950 -0.53 Korean won 1023.30 1055.40 +3.14 Baht 32.56 32.86 +0.92 Peso 43.73 44.40 +1.52 Rupiah 11575.00 12160.00 +5.05 Rupee 58.98 61.80 +4.78 Ringgit 3.2125 3.2755 +1.96 Yuan 6.2420 6.0539 -3.01 *インドネシア市場は祝日で休場