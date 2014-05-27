米金融・債券市場＝長期債価格が上昇、さえない2年債入札や月末要因が支援

［ニューヨーク ２７日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間16時24分 100*07.00=3.3633% 前営業日終盤 99*18.00=3.3983% １０年債 米東部時間16時24分 99*27.00=2.5178% 前営業日終盤 99*22.00=2.5356% ５年債 米東部時間16時16分 100*14.50=1.5290% 前営業日終盤 100*14.50=1.5291% ２年債 米東部時間14時24分 100*01.50=0.3505% 前営業日終盤 100*01.75=0.3465% ２７日の米金融・債券市場では、長期債価格がこの日も上昇した。月末を控えた機関 投資家による買いや比較的弱い内容となった２年債入札が支援材料となった。 午後終盤の取引で、指標１０年債 は４／３２高。利回りは２．５１９％ と、前営業日の２．５３５％から低下した。 ３０年債 は１９／３２高。利回りは３．３９７％から３．３６５％に低 下した。 Ｔボンド先物６月限 は１４／３２高の１３７─１２／３２。 Ｔノート先物６月限 は３．５０／３２高の１２５─２９／３２。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (+0.75)