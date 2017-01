UPDATE 2-米金融・債券市場＝長期債価格が上昇、さえない2年債入札や月末要因が支援

(表のレートを更新しました。) [ニューヨーク 27日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*06.00=3.3650% 前営業日終盤 99*18.00=3.3983% 10年債 米東部時間17時05分 99*27.00=2.5178% 前営業日終盤 99*22.00=2.5356% 5年債 米東部時間17時05分 100*14.50=1.5290% 前営業日終盤 100*14.50=1.5291% 2年債 米東部時間17時03分 100*01.50=0.3505% 前営業日終盤 100*01.75=0.3465% 27日の米金融・債券市場では、長期債価格がこの日も上昇した。月末を控えた機関 投資家による買いや比較的弱い内容となった2年債入札が支援材料となった。 アナリストによると、5月中旬頃から月末要因の長期債需要が高まった。 投資家はパフォーマンスが良い月は保有債券のデュレーションを長期化する傾向があ り、長期債が買われやすいという。5月に関しては、10年、30年債ともにアウトパフ ォームしている。 ED&Fマンの債券部門責任者、トム・ディ・ガロマ氏は、債券インデックスに連動 した取引を行うファンドマネジャーなどを中心に、こうしたデュレーションの長期化を目 的とする取引が月末を控え膨らんだと指摘した。 また10年・30年物国債の新規供給により、2月、5月、8月、11月は通常、デ ュレーションを長期化するための取引が最も膨らみやすい。 午後終盤の取引で、指標10年債 は4/32高。利回りは2.519% と、前営業日の2.535%から低下した。 30年債 は19/32高。利回りは3.397%から3.365%に低 下した。 さえない2年債入札も長期債の追い風となった。入札結果は、短期金利上昇への警戒 感を反映しており、投資家は長期債が引き続きアウトパフォームすると見込んで買いを入 れている。 2年債入札の最高落札利回りは0.392%と、WI(発行前)取引水準の0.39 0%を上回った。 間接入札者の落札比率は18.9%にとどまり、前回の23.4%、平均の28.0 %をそれぞれ下回った。 この日発表された経済指標は総じて堅調だったが、市場の反応は限定的だった。 4月の耐久財新規受注は前月比0.8%増と、市場予想の0.5%減に反し増加した 。3月のS&P/ケース・シラー住宅価格指数によると、主要20都市圏の住宅価格動向 を示す指数は季節調整済みで前月比1.2%上昇し、上昇率は予想の0.7%を上回った 。 Tボンド先物6月限 は14/32高の137─12/32。 Tノート先物6月限 は3.50/32高の125─29/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 15.75 (unch) U.S. 3-year dollar swap spread 12.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 9.25 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 9.00 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -3.75 (+0.75)