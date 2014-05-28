29日の国内・海外経済指標と行事予定

(５月２９日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 4月商業販売統計（経産省） （予測中央値：小売業販売額前年比-3.3％） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 白井日銀審議委員講演（沖縄県金融経済懇談会） 1030 ２年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ３０年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省） 1120 郵政民営化委員長会見 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ２年利付国債の入札結果（財務省） 1400 白井日銀審議委員会見（沖縄県金融経済懇談会） 1400 富士通 2014年度経営方針説明会説明者 1400 オムロン 中期経営計画 1515 ２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ★★２８日（水）Wednesday, 28 May, 2014 スタイン米ＦＲＢ理事が退任予定 0010 米：ロックハート・アトランタ地区連銀総裁が講演（ルイジアナ州バトンルージュ） 0600 独：４月独輸入物価（連邦統計庁） 0500 ユーロ圏：メルシュＥＣＢ専務理事が日銀の会合で講演（東京） 会合名「2014年国際コ ンファランス・金融危機後の金融政策」 0645 仏：4月消費支出（ＩＮＳＥＥ） 0755 独：5月雇用統計（連邦雇用庁） 0800 ユーロ圏：4月Ｍ3（ＥＣＢ） 0900 ユーロ圏：5月景況感・業況感指数（欧州委員会） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1300 ユーロ圏：コンスタンシオＥＣＢ副総裁が金融安定性報告について記者会見 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1530 米：財務省52週間物ＴＢ入札 1700 米：財務省2年変動利付債入札 米：財務省5年債入札 ★★２９日（木）Thursday, 29 May, 2014 Time Unknown ブラジル：中銀金融政策決定会合（金利発表） 現地時間２８日 All Day インドネシア：キリスト昇天祭 休場 0200 フィリピン：第1・四半期ＧＤＰ 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1230 米：第1・四半期企業利益速報値（商務省） 1230 米：第1・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） 1230 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合「Inflation, Mon etary Policy, and the Public」であいさつ（オハイオ州クリーブランド） 1400 米：4月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省7年債入札 決算 29 May BMO Q3 2014 Costco Wholesale Corp