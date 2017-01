アジア通貨動向（28日）＝軟調、フィリピンペソが下落を主導

[シンガポール 28日 ロイター] - アジア通貨市場は軟調。前日に発表された 米経済指標が市場予想を上回ったことや、人民元の下落を受けてフィリピンペソPHP=PDS Pが売られ、全体の下げを主導している。 ペソはノンデリバラブルフォワード取引(NDF) の下落を受け、一時 3週間ぶり安値に下落した。 インドネシアルピア は、輸入企業の月末の米ドル需要を背景に軟調に推移し ている。 前日に発表された米経済指標では、4月の耐久財新規受注が予想外に増加したほか、 5月の消費者信頼感指数が前月比で上昇した。これを受けて28日の米ドル は主要 通貨バスケットに対して堅調となり、約8週間ぶりの高値水準で推移している。 ただアナリストらの間では、これらの経済指標は米連邦準備理事会(FRB)による 早期利上げにつながるものではないとの見方が多い。このため、アジア新興国通貨の下値 も固いとみられている。 SEB(シンガポール)のアジア戦略責任者、ショーン・ヨコタ氏は「今後1カ月間 はアジア通貨を買うつもりだ。最近の調整により、相場は持ち高をロングに傾けるのに適 した水準になった」との見方を示した。 *0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.93 101.98 +0.05 Sing dlr 1.2553 1.2565 +0.10 Taiwan dlr 30.111 30.171 +0.20 Korean won 1022.30 1023.20 +0.09 Baht 32.65 32.63 -0.06 Peso 43.94 43.78 -0.36 Rupiah 11605.00 11575.00 -0.26 Rupee 59.14 59.04 -0.17 Ringgit 3.2195 3.2170 -0.08 Yuan 6.2586 6.2486 -0.16 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.93 105.28 +3.28 Sing dlr 1.2553 1.2632 +0.63 Taiwan dlr 30.111 29.950 -0.53 Korean won 1022.30 1055.40 +3.24 Baht 32.65 32.86 +0.64 Peso 43.94 44.40 +1.04 Rupiah 11605.00 12160.00 +4.78 Rupee 59.14 61.80 +4.50 Ringgit 3.2195 3.2755 +1.74 Yuan 6.2586 6.0539 -3.27