〔表〕米1年11カ月物ＦＲＮ入札の最高割引マージンは0.063％＝財務省

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［ワシントン ２８日 ロイター］ - 米財務省によると、１年１１カ月物変動利付 債（ＦＲＮ）入札（リオープン＝銘柄統合、ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 スプレッド 0.069％ 最高割引マージン 0.063％ 平均割引マージン 0.062％ 最低割引マージン 0.050％ 落札価格 100.011671 最高利回り落札比率 97.75％ カバー（応札倍率） 4.69倍 （単位：ドル） 落札総額 13,000,068,400 応札総額 60,915,255,900 競争入札 12,985,502,500 非競争入札 14,565,900 ＮＹ連銀地区落札 0 プライマリーディーラー応札 47,835,000,000 プライマリーディーラー落札 6,345,375,000 直接入札者応札 3,850,000,000 直接入札者落札 1,224,437,500 間接入札者応札 9,215,690,000 間接入札者落札 5,415,690,000 発行日 2014年5月30日 償還日 2016年4月30日 ＣＵＳＩＰ番号 912828D31
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