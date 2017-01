米金融・債券市場＝指標10年債利回り11カ月ぶり低水準、独連邦債に追随

[ニューヨーク 28日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時41分 101*19.00=3.2909% 前営業日終盤 100*06.00=3.3650% 10年債 米東部時間16時42分 100*16.00=2.4431% 前営業日終盤 99*27.00=2.5178% 5年債 米東部時間16時44分 100*21.75=1.4812% 前営業日終盤 100*14.50=1.5290% 2年債 米東部時間15時32分 100*00.25=0.3711% 前営業日終盤 100*01.50=0.3505% 28日の米金融・債券市場では、指標10年債利回りが約11カ月ぶりの水準に低下 した。独連邦債の利回り低下に追随したほか、月末を控えた機関投資家の買いも支援した 。 午後終盤の取引で、10年債 は22/32高。利回りは2.439%と 、前営業日の2.518%から低下した。一時は昨年7月上旬以来の低水準となる2.4 34%をつけた。 30年債 は約1ポイント高。利回りは3.364%から3.290%に 低下した。昨年6月半ば以来の低水準となる3.286%をつける場面もあった。 Tボンド先物6月限 は1━9/32高の138─21/32。 Tノート先物6月限 は18.50/32高の126─15.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> *GMT:16時21分 LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (-4.00) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.50)