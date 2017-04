UPDATE 1-米金融・債券市場＝指標10年債利回り11カ月ぶり低水準、独連邦債に追随

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 28日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 101*17.50=3.2933% 前営業日終盤 100*06.00=3.3650% 10年債 米東部時間17時05分 100*15.50=2.4449% 前営業日終盤 99*27.00=2.5178% 5年債 米東部時間17時01分 100*21.75=1.4812% 前営業日終盤 100*14.50=1.5290% 2年債 米東部時間15時32分 100*00.25=0.3711% 前営業日終盤 100*01.50=0.3505% 28日の米金融・債券市場では、米指標10年債利回りが約11カ月ぶりの水準に低 下した。独連邦債の利回り低下に追随したほか、月末を控えた機関投資家の買いも支援し た。 独10年債 利回りは、年初来の低水準となる1.29%に低下した。 弱い経済指標を受けて、欧州中央銀行(ECB)が来週開催の理事会で追加緩和策を講じ るとの見方が強まったことが追い風となった。5月の独失業者数は市場予想に反し増加し 、過去5年で最大の増加数となったほか、4月のユーロ圏マネーサプライM3伸び率は前 年比0.8%と、前月から伸びが鈍化した。 USバンク・ウェルス・マネジメントのシニア債券ストラテジスト、ダン・へックマ ン氏は「海外投資家が懸念する弱材料が世界にはなお存在しており、米国債に対する海外 からの引き合いが強まった」と指摘した。 今月は10年、30年債が新たに供給されることもあり、月末を控えデュレーション の長期化を目的とする取引が膨らんだことも相場を支援した。 午後終盤の取引で、10年債 は22/32高。利回りは2.439%と 、前営業日の2.518%から低下した。一時は昨年7月上旬以来の低水準となる2.4 34%をつけた。 30年債 は約1ポイント高。利回りは3.364%から3.290%に 低下した。昨年6月半ば以来の低水準となる3.286%をつける場面もあった。 5年債入札は、この日の相場上昇や130億ドルの1年11カ月物変動利付債(FR N)入札が同じ日に実施されたことを踏まえると、かなり良好な内容となった。 最高落札利回りは、WI(発行前)取引水準をやや上回る1.513%。 応札倍率は2.73倍で、前月の2.79倍は若干下回ったが、平均の2.65倍は やや上回った。 間接入札者の落札比率は50.4%で、4月の44.9%から上昇した。 Tボンド先物6月限 は1━9/32高の138─21/32。 Tノート先物6月限 は18.50/32高の126─15.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> *GMT:16時21分 LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 12.00 (-4.00) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 9.50 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread 9.50 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -3.25 (+0.50)