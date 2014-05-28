〔金利マーケットアイ〕翌日物0.06─0.065％中心か、当預残135.4兆円の見込み

［東京 ２９日 ロイター］ -

〔金利マーケットアイ〕

＜０７：１４＞ 翌日物0.06─0.065％中心か、当預残135.4兆円の見込み

無担保コール翌日物は０．０６０─０．０６５％を中心に取引されそうだ。国債の発行要因で資金需給は若干の不足地合いとなる見込み。市場では「資金余剰感は引き続き強く、落ち着いた取引となり、前営業日比とほぼ同水準のレートでの取引となる見通し。地銀や信託で０．０６３─０．０６５％で出合うのではないか」（国内金融機関）との見方が出ていた。

２８日の加重平均金利（速報ベース）は、前営業日比０．００１％低下の０．０６５％となった。

日銀が朝方の金融調節を見送った場合、当座預金残高は２８日に比べて４０００億円減の１３５兆４０００億円程度となる見込み。残り所要積立額は３１００億円。

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