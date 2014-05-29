〔表〕きょうの投信設定（30日）＝16本

［東京 ３０日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 世界金融ハイブリッド証券ファンド２０１４─０５（為替ヘッジあり／限定追加型） アムンディ・ジャパン 設定上限額：４００億円 設定額：── 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、八十二銀行 明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型）＜愛称：スリーピース＞ 明治安田アセットマネジメント 設定上限額：４０００億円 設定額：── 販売会社：三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券 世界優先証券ファンド２０１４０５（ヘッジあり）＜愛称：ゆうせん君２０１４０５＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：５００億円 設定額：── 販売会社：西京銀行 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド （為替ヘッジあり／３カ月決算型）／（為替ヘッジなし／３カ月決算型） （為替ヘッジあり／年１回決算型）／（為替ヘッジなし／年１回決算型） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各３０００億円 設定額：── 販売会社：岡三証券 米国バンクローンファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０５ 日興アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：── 販売会社：静銀ティーエム証券、高木証券 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド ２０１４─０５ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：８００億円 設定額：── 販売会社：北洋銀行 ダイワ英国高配当株ツインアルファ（毎月分配型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０５０億円 設定額：── 販売会社：大和証券 ダイワ英国高配当株ファンド ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 大和証券投資信託委託 設定上限額：英国高配当株ファンド１０５０億円／マネー・ポートフォリオ１００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：大和証券 Ｔ＆Ｄハイブリッド証券ファンド限定追加型１４０５ Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 設定上限額：４００億円 設定額：── 販売会社：愛媛銀行 、今村証券 インデックスファンド欧州リート（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 設定上限額：５億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：ＳＢＩ証券、日興アセットマネジメント 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：── 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行 短期米ドル社債オープン（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：リテラ・クレア証券