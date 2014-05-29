30日の国内・海外経済指標と行事予定

(５月３０日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0755 閣議・閣議後会見 0830 ４月完全失業率（日本）（予測中央値：3.6％） 0830 ４月家計調査（総務省）（予測中央値：前年比‐3.2％） 0830 ４月有効求人倍率（厚生労働省）（予測中央値：１．０７倍） 0830 ４月全国消費者物価指数（ＣＰＩ） （ロイター予測：+3.1％） 0830 ５月東京都区部消費者物価指数（ＣＰＩ） （ロイター予測：+2.9％） 0850 4月鉱工業生産速報（経産省） （予測中央値：前月比-2.0％） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1230 ５月国際投資戦略調査 1300 日本電機工業会（ＪＥＭＡ）会長交代会見（稲村純三会長（明電舎会長）が任期満了で交 代） 1300 ４月の自動車生産・輸出実績（自工会） 1400 ４月住宅着工戸数（国交省） （予測中央値：前年比-８．４％） 1700 鉄連会長会見 1900 ５月の為替介入実績（財務省） ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ★★２９日（木）Thursday, 29 May, 2014 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1230 米：第1・四半期企業利益速報値（商務省） 1230 米：第1・四半期ＧＤＰ改定値（商務省） 1230 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合「Inflation, Mon etary Policy, and the Public」であいさつ（オハイオ州クリーブランド） 1400 米：4月中古住宅販売仮契約指数（全米リアルター協会） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1700 米：財務省7年債入札 決算 29 May BMO Q3 2014 Costco Wholesale Corp ★★３０日（金）Friday, 30 May, 2014 0600 独：４月独小売売上高（連邦統計庁） 1200 ブラジル：第1・四半期ＧＤＰ 1200 インド：1─3月期・13/14年度ＧＤＰ 1230 米：4月個人所得・消費支出（商務省） 1230 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合「Inflation, Mon etary Policy, and the Public」であいさつ（オハイオ州クリーブランド） 1345 米：5月シカゴ地区購買部協会景気指数 1355 米：5月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 1630 米：メスター次期クリーブランド地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合「Inflation, Mon etary Policy, and the Public」で講演（オハイオ州クリーブランド） 1800 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が討議に参加（カリフォルニア州スタンフォー ド） "Rules for a Lender of Last Resort: an Historical Perspective" 2100 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁、ウィリアムズ・サンフランシスコ地区 連銀総裁が討議に参加（カリフォルニア州スタンフォード） "RulesBased Policy: From Theory to Practice"