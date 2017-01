アジア通貨動向（29日）＝フィリピンペソの下げ目立つ、弱いＧＤＰで

[シンガポール 29日 ロイター] - アジア通貨市場は、フィリピンペソの下げ が目立っている。 第1・四半期のフィリピン国内総生産(GDP)が市場予想を下回ったことを受け、 ペソはドルに対して3週間ぶり安値をつけた。 フィリピンの第1・四半期GDPは、季節調整済みで前年比5.7%増加し、予想( 6.38%増)を下回った。昨年11月の大型台風により農業生産が被害を受け、サービ ス業や製造業の伸びを相殺した。 ペソはドルに対して 一時0.4%下落し、1ドル=44.05ペソをつけ た。 5月8日にスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)が同国の格付けを引き上げ、 また中央銀行が預金準備率を引き上げた。これらの要因がペソを支援し、ペソは5月14 日に約6カ月ぶり高値をつけた。 台湾ドルは米ドルに対して 0.3%上昇し、4月18日以来の高値をつけた 。海外機関投資家の台湾株買いが背景。また、市場関係者によると、輸出業者による月末 の決済需要も台湾ドルを支援した。ただ、輸入業者の米ドル買いで台湾ドルの上値は限定 的となった。 *0420GMT(日本時間午後1時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 101.73 101.84 +0.11 Sing dlr 1.2551 1.2562 +0.09 Taiwan dlr 30.050 30.151 +0.34 Korean won 1021.10 1021.40 +0.03 Baht 32.73 32.70 -0.09 Peso 43.98 43.88 -0.23 *Rupiah 11625.00 11625.00 +0.00 Rupee 58.81 58.93 +0.20 Ringgit 3.2200 3.2225 +0.08 Yuan 6.2520 6.2556 +0.06 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 101.73 105.28 +3.48 Sing dlr 1.2551 1.2632 +0.65 Taiwan dlr 30.050 29.950 -0.33 Korean won 1021.10 1055.40 +3.36 Baht 32.73 32.86 +0.40 Peso 43.98 44.40 +0.94 Rupiah 11625.00 12160.00 +4.60 Rupee 58.81 61.80 +5.08 Ringgit 3.2200 3.2755 +1.72 Yuan 6.2520 6.0539 -3.17 *インドネシア市場は祝日で休場