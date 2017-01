米金融・債券市場＝指標10年債利回り小幅上昇、弱いＧＤＰには反応薄

[ニューヨーク 29日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時13分 100*31.00=3.3236% 前営業日終盤 101*17.50=3.2933% 10年債 米東部時間16時11分 100*11.00=2.4608% 前営業日終盤 100*15.50=2.4449% 5年債 米東部時間16時13分 99*28.00=1.5261% 前営業日終盤 100*21.75=1.4812% 2年債 米東部時間15時37分 99*31.75=0.3789% 前営業日終盤 100*00.25=0.3711% 29日の米金融・債券市場では、指標10年債利回りが前日つけた約11カ月ぶりの 低水準から小幅上昇した。第1・四半期の米国内総生産(GDP)改定値は前期比年率1 .0%減と、速報値の0.1%増から下方修正されたが、市場の反応は限定的だった。 2011年第1・四半期以来3年ぶりのマイナス成長となり、市場予想(0.5%減 )以上に落ち込んだものの、第2・四半期に米景気が大きく回復するとの見方を変えるほ どの内容ではなかった。 午後終盤の取引で、10年債 利回りは前日から1ベーシスポイント(b p)上昇の2.447%。一時は昨年6月以来の低水準となる2.422%をつける場面 もあった。 30年債 利回りは3.304%と、前日から2bp上昇した。11カ月 半ぶりの低水準となる3.278%をつける場面もあった。 Tボンド先物6月限 は7/32安の138─14/32。 Tノート先物6月限 は2.50/32安の126─13/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.00 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 12.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread 7.25 (-2.00) U.S. 10-year dollar swap spread 9.75 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -2.75 (+0.25)