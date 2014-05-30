UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（30日）＝16本、800億2751万円

(設定額を追加しました) ［東京 ３０日 ロイター］ - 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 世界金融ハイブリッド証券ファンド２０１４─０５（為替ヘッジあり／限定追加型） アムンディ・ジャパン 設定上限額：４００億円 設定額：８８億４６６６万円 販売会社：りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、八十二銀行 明治安田米国リート・インカム・プレミアム・ファンド（毎月決算型）＜愛称：スリーピース＞ 明治安田アセットマネジメント 設定上限額：４０００億円 設定額：３２２億８４８１万円 販売会社：三菱ＵＦＪモルガンスタンレー証券 世界優先証券ファンド２０１４０５（ヘッジあり）＜愛称：ゆうせん君２０１４０５＞ 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：５００億円 設定額：３１億４４８９万円 販売会社：西京銀行 三井住友・ピムコ・ストラテジック・インカムファンド （為替ヘッジあり／３カ月決算型）／（為替ヘッジなし／３カ月決算型） （為替ヘッジあり／年１回決算型）／（為替ヘッジなし／年１回決算型） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各３０００億円 設定額：合計１６億３５０７万円 （為替ヘッジあり／３カ月決算型）３億３５２５万円 （為替ヘッジなし／３カ月決算型）７億４４４７万円 （為替ヘッジあり／年１回決算型）１億３４５７万円 （為替ヘッジなし／年１回決算型）４億２０７７万円 販売会社：岡三証券 米国バンクローンファンド（為替ヘッジあり）２０１４─０５ 日興アセットマネジメント 設定上限額：３００億円 設定額：１１２億７７３１万円 販売会社：静銀ティーエム証券、高木証券 パインブリッジ日本金融機関ハイブリッド証券ファンド ２０１４─０５ パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額：８００億円 設定額：３２億９４１０万円 販売会社：北洋銀行 ダイワ英国高配当株ツインアルファ（毎月分配型） 大和証券投資信託委託 設定上限額：１０５０億円 設定額：１２９億７５８６万円 販売会社：大和証券 ダイワ英国高配当株ファンド ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ 大和証券投資信託委託 設定上限額：英国高配当株ファンド１０５０億円／マネー・ポートフォリオ１００万円（自己設定） 設定額：１７億３３６６万円／マネー・ポートフォリオ１００万円 販売会社：大和証券 Ｔ＆Ｄハイブリッド証券ファンド限定追加型１４０５ Ｔ＆Ｄアセットマネジメント 設定上限額：４００億円 設定額：４６億７４１１万円 販売会社：愛媛銀行 、今村証券 インデックスファンド欧州リート（毎月分配型） 日興アセットマネジメント 設定上限額：５億円（自己設定） 設定額：５０００万円 販売会社：ＳＢＩ証券、日興アセットマネジメント 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 三菱ＵＦＪ投信 設定上限額：１０００万円（自己設定） 設定額：１０００万円 販売会社：三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行 短期米ドル社債オープン（毎月分配型） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：１億円 販売会社：リテラ・クレア証券