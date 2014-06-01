再送-2日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 1─3月法人企業統計 1400 5月新車販売（自販連） 1400 5月の軽自動車販売（全軽協） ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ★★３０日（金） ４月のタイ各種経済指標（日本時間午後4時半） 貿易統計、経常収支など 0600 独：４月独小売売上高（連邦統計庁） 1200 ブラジル：第1・四半期ＧＤＰ 1200 インド：1─3月期・13/14年度ＧＤＰ 1230 米：4月個人所得・消費支出（商務省） 1230 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合「Inflation, Mon etary Policy, and the Public」であいさつ（オハイオ州クリーブランド） 1345 米：5月シカゴ地区購買部協会景気指数 1355 米：5月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 1630 米：メスター次期クリーブランド地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合「Inflation, Mon etary Policy, and the Public」で講演（オハイオ州クリーブランド） 1800 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が討議に参加（カリフォルニア州スタンフォー ド） "Rules for a Lender of Last Resort: an Historical Perspective" 2100 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁、ウィリアムズ・サンフランシスコ地区 連銀総裁が討議に参加（カリフォルニア州スタンフォード） "RulesBased Policy: From Theory to Practice" ★★３１日（土） 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が退任 ★★６月１日（日） 米：クリーブランド地区連銀総裁にメスター氏が就任 0100 中国：5月製造業ＰＭＩ（国家統計局） ★★６月２日（月） 0700 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講義（トルコ・イスタンブール） 景気・金融政 策について講義（ Istanbul School of Central Banking Macro Workshop） 0800 ユーロ圏：5月製造業ＰＭＩ改定値 0800 中国：端午節 0800 香港：端午節 1200 独：5月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 1345 米：5月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：5月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 1400 米：4月建設支出（商務省） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札
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