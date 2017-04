再送-2日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 1─3月法人企業統計 1200 政府与党連絡会議 1400 5月新車販売(自販連) 1400 5月の軽自動車販売(全軽協) 1500 財政資金対民間収支(財務省) 1530 4月末の税収実績(財務省) 財務副大臣会見は取りやめ ●海外指標など (時間はGMT、日本時間はGMTプラス9時間) ★★30日(金) 4月のタイ各種経済指標(日本時間午後4時半) 貿易統計、経常収支など 0600 独:4月独小売売上高(連邦統計庁) 1200 ブラジル:第1・四半期GDP 1200 インド:1─3月期・13/14年度GDP 1230 米:4月個人所得・消費支出(商務省) 1230 米:ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合「Inflation, Mon etary Policy, and the Public」であいさつ(オハイオ州クリーブランド) 1345 米:5月シカゴ地区購買部協会景気指数 1355 米:5月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 1630 米:メスター次期クリーブランド地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合「Inflation, Mon etary Policy, and the Public」で講演(オハイオ州クリーブランド) 1800 米:ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が討議に参加(カリフォルニア州スタンフォー ド) "Rules for a Lender of Last Resort: an Historical Perspective" 2100 米:プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁、ウィリアムズ・サンフランシスコ地区 連銀総裁が討議に参加(カリフォルニア州スタンフォード) "RulesBased Policy: From Theory to Practice" ★★31日(土) 米:ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が退任 ★★6月1日(日) 米:クリーブランド地区連銀総裁にメスター氏が就任 0100 中国:5月製造業PMI(国家統計局) ★★6月2日(月) 0700 米:エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講義(トルコ・イスタンブール) 景気・金融政 策について講義( Istanbul School of Central Banking Macro Workshop) 0800 ユーロ圏:5月製造業PMI改定値 0800 中国:端午節 0800 香港:端午節 1200 独:5月消費者物価指数速報値(連邦統計庁) 1345 米:5月製造業PMI改定値(マークイット) 1400 米:5月ISM製造業景気指数(ISM) 1400 米:4月建設支出(商務省) 1500 米:財務省4週間物TB入札条件 1530 米:財務省3カ月・6カ月物TB週間定例入札