再送-ロイター・グラフ＝当面の国内・海外経済統計と行事予定

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欧米主要経済統計予測は［JP/FOR］でご覧ください。

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Saturday, 31 May 2014-------------------------------------------- All Day 米：ピアナルト・クリーブランド地区連銀総裁が退任 0130 米：メスター次期クリーブランド地区連銀総裁が同地区連銀主催の会合「Inflation, Monetary Policy, and the Public」で講演（オハイオ州クリーブランド） 0300 米：ラッカー・リッチモンド地区連銀総裁が討議に参加（カリフォルニア州スタンフォード）"Rules for a Lender of Last Resort: an Historical Perspective" 0600 米：プロッサー・フィラデルフィア地区連銀総裁、ウィリアムズ・サンフランシスコ地区連銀総裁が討議に参加（カリフォルニア州スタンフォード） "Rules-Based Policy: From Theory to Practice" Sunday, 01 June 2014------------------------------------------ All Day 米：クリーブランド地区連銀総裁にメスター氏が就任 1000 中国：5月製造業ＰＭＩ（国家統計局） Monday, 02 June 2014------------------------------------------ 0850 日本：1─3月法人企業統計（財務省） 1600 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講義（トルコ・イスタンブール）景気・金融政策について講義（ Istanbul School of Central Banking Macro Workshop） 1700 ユーロ圏：5月製造業ＰＭＩ改定値 1700 中国：端午節 1700 香港：端午節 2100 独：5月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 2245 米：5月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） 2300 米：5月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 米：4月建設支出（商務省） Tuesday, 03 June 2014----------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：5月自動車販売台数 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1000 中国：5月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 1030 日本：4月毎月勤労統計（厚労省） 1030 豪：4月小売売上高（連邦統計局） 1030 豪：第1・四半期経常収支（連邦統計局） 1030 日本：１０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1045 中国：5月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 1245 日本：１０年利付国債の入札結果（財務省） 1330 豪：中銀理事会（金利発表） 1400 日本：経団連定時総会

1430 インド：中銀金融政策決定会合 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1700 日本：買入消却入札による買入れの詳細及び累計（財務省） 1800 ユーロ圏：5月消費者物価指数速報値（統計局） 1800 ユーロ圏：4月失業率（統計局） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2300 米：4月製造業新規受注（商務省） 2300 米：4月耐久財受注改定値（商務省） Wednesday, 04 June 2014------------------------------------- Time Unknown 英：中銀金融政策委員会（５日まで） Time Unknown Ｇ７首脳会議（ブリュッセル、５日まで） Time Unknown 国際金融協会（IIF)春季会合（ロンドン、４―６日）ユーログループのダイセルブルーム議長、コンスタンシオＥＣＢ副総裁らが参加

All Day 韓国：地方選挙（法定公休日） 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札

0250 米：ジョージ・カンザスシティ地区連銀総裁、金融政策について講演（コロラド州） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 豪：第１・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） 1700 ユーロ圏：5月総合ＰＭＩ改定値[EUPMIＰ=ECI] 1700 ユーロ圏：5月サービスＰＭＩ改定値 1800 ユーロ圏：第1・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） 1800 ユーロ圏：4月生産者物価指数（統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2115 米：5月全米雇用報告（ＡＤＰ） 2130 米：4月貿易収支（商務省） 2130 米：第1・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） 2245 米：5月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） 2300 米：5月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 2300 カナダ：中銀政策金利発表 Thursday, 05 June 2014---------------------------------------- Time Unknown Ｇ７首脳会議（ブリュッセル、最終日） Time Unknown 米：5月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 0300 米：地区連銀経済報告 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 豪：4月貿易収支（連邦統計局） 1030 日本：３０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 日本：５年利付国債（６月債）の発行予定額等（財務省）

1030 日本 日銀の佐藤委員が大分で講演日銀の佐藤委員が大分で講演 1045 中国：5月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ）

1100 日立製作所 需要家向けエネルギーマネジメントサービス事業の強化について 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 日本：３０年利付国債の入札結果（財務省）

1400 日本：日銀佐藤委員会見日銀佐藤委員が大分で会見 1500 独：4月鉱工業受注（経済技術省） 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1800 ユーロ圏：4月小売売上高（統計局） 2000 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 2030 米：5月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 2045 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） （ブリュッセル） 2130 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） Friday, 06 June 2014------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見

Time Unknown メキシコ：中銀金融政策決定 All Day 韓国： 忠霊記念日 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省3年・１０年・30年債入札条件 0230 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ボストン） "Low Real Interest Rates" 1020 日本：国庫短期証券の入札発行（財務省） 1235 日本：国庫短期証券の入札結果（財務省） 1400 日本：4月景気動向指数（内閣府） 1500 独：4月鉱工業生産（経済技術省） 1500 独：4月貿易収支（連邦統計庁） 1545 仏：4月貿易収支（税関） 1730 英：４月貿易収支（国立統計局） 2130 米：５月雇用統計（労働省） Saturday, 07 June 2014------------------------------------------ All Day マレーシア国王誕生日 0400 米：4月米消費者信用残高（ＦＲＢ） Sunday, 08 June 2014------------------------------------------- Time Unknown 中国：5月貿易統計 Monday, 09 June 2014------------------------------------------- Time Unknown 日本：５月景気ウォッチャー調査（内閣府） 0850 日本：１─３月期ＧＤＰ２次速報（内閣府） 1030 日本：三菱ケミカルＨＤ 事業説明会 1400 日本：5月消費動向調査（内閣府） Tuesday, 10 June 2014------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 中国：5月マネーサプライＭ２ 、人民元建て新規融資（中国人民銀行） 10─15日に発表予定 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0850 日本：4月第３次産業活動指数（経済産業省） 1030 中国：5月ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） 1500 日本：5月工作機械受注速報（日本工作機械工業会） 1500 日本：東洋ゴム工業 新中期経営計画説明会 1545 仏：４月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） 1730 英：4月鉱工業生産（国立統計局） 1730 英：4月製造業生産（国立統計局） 1800 イタリア：第1四半期ＧＤＰ改定値 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2300 米：4月卸売在庫（商務省） Wednesday, 11 June 2014---------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省3年債入札 0850 日本：4─6月法人企業景気予測調査（財務省・内閣府） 1730 英：2─4月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） Thursday, 12 June 2014----------------------------------------- Time Unknown インドネシア：中銀金融政策決定会合 All Day 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 0200 米：財務省10年債入札 0300 米：5月財政収支（財務省） 0850 日本：4月機械受注（内閣府） 0900 日立製作所 事業戦略説明会（ヘルスケア、情報・通信システム、インフラシステム、鉄道システム、都市開発システム、電力システム、オートモーティブシステムの7事業に関して各事業のトップが戦略を説明） 1030 豪：5月雇用統計（連邦統計局） 1430 仏：5月消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） 1500 日本：5月投信概況 1800 ユーロ圏：4月鉱工業生産（統計局） 2130 米：5月小売売上高（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2130 米：5月輸出入物価（労働省） 2300 米：4月企業在庫（商務省） Friday, 13 June 2014-------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 All Day 日本：日銀金融政策決定会合・２日目 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0000 米：財務省インフレ指数連動30年債入札条件 0200 米：財務省30年債入札 1430 中国：５月鉱工業生産、小売売上高、固定資産投資（国家統計局）

1500 独：5月消費者物価指数改定値（連邦統計庁） 1800 ユーロ圏：第1四半期雇用統計 1800 ユーロ圏：4月貿易収支（統計局） 2130 米：5月卸売物価指数（労働省） 2255 米：6月ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Monday, 16 June 2014---------------------------------------- 1800 ユーロ圏：５月消費者物価指数改定値（統計局） 2130 米：6月ＮＹ州製造業業況指数（連銀） 2200 米：4月対米証券投資（財務省） 2215 米：5月設備稼働率（ＦＲＢ） 2215 米：5月鉱工業生産（ＦＲＢ） 2300 米：６月住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Tuesday, 17 June 2014---------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 米：連邦公開市場委員会（１８日まで） 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 1730 英：５月消費者物価指数（国立統計局） 1730 英：５月生産者物価指数（国立統計局） 1800 独：６月景気期待指数（ＺＥＷ） 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2130 米：5月消費者物価指数（労働省） 2130 米：5月住宅着工件数（商務省） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） Wednesday, 18 June 2014------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0850 日本：５月貿易統計（財務省）

1030 中国：５月新築住宅価格 1730 英：６月中銀金融政策委員会の議事録 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米・第1・四半期経常収支（米商務省） Thursday, 19 June 2014---------------------------------------- 0300 米：連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 0330 米：ＦＲＢ議長の会見 0830 日本：６月ロイター短観

0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1730 スイス：金融政策発表 1730 英：５月小売売上高（国立統計局） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） 2300 米：6月米フィラデルフィア地区連銀業況指数 2300 米：5月景気先行指数（コンファレンス・ボード） Friday, 20 June 2014------------------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 Time Unknown 米・ニュージーランド首脳会談（ワシントン） 0000 米：財務省2年・変動利付2年・5年・7年債入札条件 0000 米：財務省52週間物ＴＢ入札条件 0000 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 0200 米：財務省インフレ指数連動30年債入札 0700 日本：６月ロイター企業調査 1500 独：５月生産者物価指数（連邦統計庁） 1700 ユーロ圏：４月経常収支（ＥＣＢ） Monday, 23 June 2014--------------------------------------

1045 中国：６月製造業ＰＭＩ速報値（ＨＳＢＣ）

2300 米：5月中古住宅販売（全米リアルター協会） Tuesday, 24 June 2014----------------------------------- Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0000 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 2045 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 2155 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 2300 米：5月新築１戸建て住宅販売（商務省） 2300 米：6月消費者信頼感指数（コンファレンス・ボード） Wednesday, 25 June 2014------------------------------------- 0030 米：財務省４週間物ＴＢ入札 0030 米：財務省52週間物ＴＢ入札 0200 米：財務省2年債入札 2000 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 2130 米：5月耐久財受注（商務省） 2130 米：第1・四半期ＧＤＰ確報値（商務省） 2130 米：第1・四半期企業利益改定値（商務省） Thursday, 26 June 2014----------------------------------- 0200 米：財務省変動利付2年債入札 0200 米：財務省5年債入札

0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 2130 米：5月個人所得・消費支出（商務省） 2130 米：新規失業保険申請件数（労働省） Friday, 27 June 2014------------------------------------------ Time Unknown 日本：閣議・閣議後会見 0030 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 0200 米：財務省7年債入札 0830 日本：５月完全失業率（総務省） 0830 日本：５月家計調査（総務省） 0830 日本：５月有効求人倍率（厚生労働省） 2255 米：6月ミシガン大消費者信頼感指数確報値 Monday, 30 June 2014------------------------------------------

0850 ５月鉱工業生産速報（経産省） 1230 日本：６月国際投資戦略調査 2245 米：6月シカゴ地区購買部協会景気指数