米金融・債券市場＝10年債利回り小幅上昇、経済指標や新発債売却が圧迫

[ニューヨーク 30日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 100*29.00=3.3269% 前営業日終盤 100*28.00=3.3286% 10年債 米東部時間17時05分 100*07.00=2.4750% 前営業日終盤 100*08.50=2.4697% 5年債 米東部時間17時05分 99*26.00=1.5391% 前営業日終盤 99*26.75=1.5343% 2年債 米東部時間16時58分 100*00.00=0.3750% 前営業日終盤 99*31.75=0.3789% 30日の米金融・債券市場では、指標10年債利回りが小幅上昇した。今週実施され た総額950億ドルの国債入札で供給された新発債をディーラーが売却し、国債利回りを 押し上げた。 また5月の米シカゴ地区購買部協会景気指数が予想外に上昇したことを受けて、利回 りの上昇が加速した。米経済が第2・四半期に入り、第1・四半期のマイナス成長から確 実に回復しているとの見方を裏付けた。 シカゴ地区購買部協会景気指数は65.5と、前月の63.0から上昇し、昨年10 月以来の高水準をつけた。市場予想は61.0だった。 ただ長期債利回りは約11カ月ぶりの低水準からそれほど上昇することはなかった。 米経済の回復力に対して一部で懐疑的な見方が出ているほか、欧州中央銀行(ECB)が 来週開催の理事会で強力な金融緩和策を打ち出し、ユーロ圏および米国の国債利回りを共 に押し下げるとの観測が背景にある。 米国債は独連邦債をアンダーパフォームし、米独10年物国債の利回り格差は1.1 0%と若干拡大した。 終盤にかけて月末の持ち高調整による買いが入り、利回りはこの日の高水準から低下 した。 午後終盤の取引で、10年債 利回りは1ベーシスポイント(bp)上昇 の2.459%。前日は一時、昨年6月以来の低水準となる2.422%をつける場面も あった。 30年債 利回りは3.316%。前日は11カ月半ぶりの低水準となる 3.278%をつけている。 その他の経済指標はまちまちの内容となった。 5月の米ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値)は前月の84.1から81.9に 低下し、市場予想の82.5を下回った。 4月の個人所得・ 支出統計では、消費支出が前月比0.1%減と、2013年4月 以来1年ぶりのマイナスとなり、第2・四半期の成長に不安を残す内容となった。 Tボンド先物6月限 は6/32安の138─8/32。 Tノート先物6月限 は2.50/32安の126─10.50/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.50 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (+0.75) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (+0.50) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (+1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -2.25 (+0.50)