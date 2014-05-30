〔表〕ＮＹＭＥＸエネルギー先物の取組＝ＣＦＴＣ（5月27日終了週）

［３０日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したニューヨーク・マーカンタイ ル取引所（ＮＹＭＥＸ）エネルギー先物の取組は以下のとおり。 ＜先物とオプションの合計＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 348069 24076 -387568 -18603 -76180 -417 改質ガソリン 60130 1311 30499 -418 -100905 7161 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 27657 -754 47818 1961 -58952 -5662 天然ガス 79385 615 75793 -689 -36393 1334 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 95979 -8041 19700 2986 2141184 73095 改質ガソリン 1793 -7798 8484 -257 335345 -22558 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -34257 5547 17734 -1091 278553 -5781 天然ガス -162645 -3102 43860 1842 1000830 -22768 ＜先物のみ＞ マネーマネジャー スワップディーラー 生産者 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 335526 23634 -357530 -17416 -87962 1107 改質ガソリン 60055 2275 30324 -293 -100858 7625 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル 27583 -962 47167 1513 -58986 -5160 天然ガス 72789 1100 78742 -624 -37801 1301 その他 非報告 取組高 ネット 前週比 ネット 前週比 ネット 前週比 原油 87610 -10706 22356 3381 1635600 28077 改質ガソリン 1822 -9366 8657 -241 329229 -16945 （ＲＢＯＢ） ヒーティングオイル -33380 5494 17616 -885 270902 -742 天然ガス -156132 -3837 N/A N/A 980333 N/A ＊詳細はこちらをご覧ください。 ◎先物とオプションの合計 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス ◎先物のみ 原油 改質ガソリン ヒーティングオイル 天然ガス