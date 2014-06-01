UPDATE 1-ＩＭＭ通貨先物、投機筋のドル買い越し増加＝ＣＦＴＣ

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(内容を追加しました。) ［３０日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が発表したＩＭＭ通貨 先物の非商業（投機）部門の取組（５月２７日までの週）によると、ドルの買い越しが増 加、３月中旬以来の水準だった。 ドルの主要６通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対 する取組高は７４億４０００万ドルの買い越し。前週は４６億７０００万ドル買い越し。 ユーロの売り越しは１万６６３３枚で、前週の９２２０枚から増加した。欧州中央銀 行（ＥＣＢ）が一段の緩和措置を講じるとの見方を背景に、ユーロ売り越しが膨らんだ。 詳細は以下の通り。 円 27May2014 week Prior week Long 16,999 18,681 Short 76,035 72,468 Net -59,036 -53,787 ユーロ 27May2014 week Prior week Long 70,753 75,013 Short 87,386 84,233 Net -16,633 -9,220 ポンド 27May2014 week Prior week Long 78,438 80,009 Short 43,134 46,919 Net 35,304 33,090 スイスフラン 27May2014 week Prior week Long 11,559 17,387 Short 15,431 12,368 Net -3,872 5,019 カナダドル 27May2014 week Prior week Long 32,581 26,500 Short 54,391 53,034 Net -21,810 -26,534 豪ドル 27May2014 week Prior week Long 52,071 50,130 Short 36,223 30,668 Net 15,848 19,462 メキシコペソ 27May2014 week Prior week Long 101,808 92,730 Short 18,507 15,464 Net 83,301 77,266 ニュージーランドドル 27May2014 week Prior week Long 22,034 22,486 Short 4,090 4,892 Net 17,944 17,594
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