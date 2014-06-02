UPDATE 1-〔今週の主要材料〕海外市場

(内容を追加しました) ［東京 ２日 ロイター］ - ＊日本時間はＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時 間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月２日―６日の海外経済指標】 ２日（月） 0800 ユーロ圏：5月製造業ＰＭＩ改定値 （指数） 52.5 52.5 （速報値） 1200 独：５月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） （前月比、％） 0.2 -0.2 （前年比、％） 1.1 1.3 ＥＵ基準（前月比、％） 0.1 -0.3 （前年比、％） 1.0 1.1 （改定値） 1345 米：５月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 56.2 （５月改定） 1400 米：５月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） （指数） 55.5 54.9 1400 米：４月建設支出（商務省） （前月比、％） 0.6 0.2 ３日（火） 米：5月自動車販売台数 0100 中国：5月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0130 豪：4月小売売上高（連邦統計局） （前月比、％） 0.2 0.1 0130 豪：第1・四半期経常収支（連邦統計局） （10億豪ドル） 7.0 10.1 0145 中国：5月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0900 ユーロ圏：5月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 0.7 0.7 0900 ユーロ圏：4月失業率（統計局） （％） 11.8 11.8 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：4月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 0.6 0.9 1400 米：4月耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 0.8 （速報値） ４日（水） 0130 豪：第１・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） （前期比、％） 0.9 0.8 （前年比、％） 3.2 2.8 0800 ユーロ圏：5月総合ＰＭＩ改定値 （指数） 53.9 53.9 （速報値） 0800 ユーロ圏：5月サービスＰＭＩ改定値 （指数） 53.5 53.5 （速報値） 0900 ユーロ圏：第1・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） （前期比、％） 0.2 0.2 （前年比、％） 0.9 0.9 （速報値） 0900 ユーロ圏：4月生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -1.6 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1215 米：5月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、1000人） 213 220 1230 米：4月貿易収支（商務省） （10億ドル） -40.5 -40.4 1230 米：第1・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） （労働生産性／前期比、年率％） -2.6 -1.7 （単位労働コスト／前期比、年率％） 4.8 4.2 （速報値） 1345 米：5月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 58.4 （速報値） 1400 米：5月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 55.5 55.2 （景気指数） N/A 60.9 ５日（木） 米：5月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 0130 豪：4月貿易収支（連邦統計局） （10億豪ドル） 0.3 0.731 0145 中国：5月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0600 独：4月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） 1.3 -2.8 0900 ユーロ圏：4月小売売上高（統計局） （前月比、％） 0.1 0.3 （前年比、％） N/A 0.9 1130 米：5月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （1000人） N/A 40.298 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （５／３１までの週、１０００件） 310 300 ６日（金） 0600 独：4月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 0.4 -0.5 0600 独：4月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 152 148 0645 仏：4月貿易収支（税関） （10億ユーロ） N/A -4.9 0830 英：４月貿易収支（国立統計局） （10億ポンド） -8.65 -8.478 1230 米：５月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、1000人） 215 288 （民間部門雇用者数増減、1000人） 210 273 （失業率、％） 6.4 6.3 1900 米：4月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） 16.00 17.53 ８日（日） 中国：5月貿易統計 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【６月２日―６日の海外行事予定】 ２日（月） 中国：端午節 ─ 休場 香港：端午節 ─ 休場 0700 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講義（トルコ・イスタンブール） ─ 景気・金融 政策について講義（ Istanbul School of Central Banking Macro Workshop） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ３日（火） 0530 インド：中銀金融政策決定会合 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1750 米：ジョージ・カンザスシティー地区連銀総裁、金融政策について講演（コロラド州） ４日（水） 英：中銀金融政策委員会（５日まで） Ｇ７首脳会議（ブリュッセル、５日まで） 国際金融協会（IIF)春季会合（ロンドン、４─６日） ユーログループのダイセルブルーム議長、コンスタンシオＥＣＢ副総裁らが参加 韓国：地方選挙（法定公休日） 1400 カナダ：中銀政策金利発表 1800 米：地区連銀経済報告 ５日（木） Ｇ７首脳会議（ブリュッセル、最終日） 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） （ブリュッセル） 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省3年・１０年・30年債入札条件 1730 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ボストン） "Low Real Interest Rates" ６日（金） メキシコ：中銀金融政策決定 韓国： 忠霊記念日 ─ 休場 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━