3日の国内・海外経済指標と行事予定

(６月３日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議・閣議後会見 0845 衆議院財務金融委員会 1030 4月毎月勤労統計（厚労省） 1030 １０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1245 １０年利付国債の入札結果（財務省） 1400 経団連定時総会 1430 自民党税調小委員会 1500 5月国内ユニクロ既存店売上高速報 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 1600 東京都 携帯電話の通話環境及びWi-Fiの接続環境の改善に向けたヒアリング 1700 買入消却入札による買入れの詳細及び累計（財務省） ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２日（月） 中国、香港、台湾が休場（端午節） 0700 米：エバンズ・シカゴ地区連銀総裁が講義（トルコ・イスタンブール）─ 景気・金融政 策について講義（ Istanbul School of Central Banking Macro Workshop） 0800 ユーロ圏：5月製造業ＰＭＩ改定値 1200 独：5月消費者物価指数速報値（連邦統計庁） 1345 米：5月製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：5月ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） 1400 米：4月建設支出（商務省） 1500 米：財務省４週間物ＴＢ入札条件 1530 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札 ３日（火） 米：5月自動車販売台数 米：オバマ大統領がポーランド訪問 0100 中国：5月非製造業ＰＭＩ（国家統計局） 0130 豪：4月小売売上高（連邦統計局） 0130 豪：第1・四半期経常収支（連邦統計局） 0145 中国：5月製造業ＰＭＩ改定値（ＨＳＢＣ） 0430 豪：中銀理事会（金利発表） 0530 インド：中銀金融政策決定会合 0900 ユーロ圏：5月消費者物価指数速報値（統計局） 0900 ユーロ圏：4月失業率（統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：4月製造業新規受注（商務省） 1400 米：4月耐久財受注改定値（商務省） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1750 米：ジョージ・カンザスシティ地区連銀総裁、金融政策について講演（コロラド州）