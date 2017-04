アジア通貨動向（2日）＝インドネシアルピアが下落、予想外の貿易赤字で

[シンガポール 2日 ロイター] - アジア通貨市場では、インドネシアルピアが 、予想外の貿易赤字計上を受け、3カ月超ぶりの安値を付けた。ドルが全般的に堅調とな るなか、他のアジア通貨も利食い売りに押された。 住宅着工許可件数が予想以上に減少したことを受け、豪ドル が対米ドルで下 落したことも、アジア通貨を圧迫している。 韓国ウォン は、中銀のウォン高抑制に向けた介入に対する警戒感が広がる 中、海外投資家が売りを出した。 マレーシアリンギ は、国内株安を背景に下落した。 サムスン・フューチャーズのリサーチ部門代表Jeong My-young氏は「豪ドル安を受け 、市場はポジションを調整しているようだ」と指摘。「ただ、中国の景気回復やECBの 追加緩和を踏まえると、アジア通貨に対してはより明るい材料がある」との見方を示した 。 中国国家統計局が1日に発表した5月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)は 、5カ月ぶり高水準を記録した。 欧州中央銀行(ECB)は5日の理事会で追加緩和を決定すると予想されている。 インドネシアルピア は対ドルで0.7%下落し、2月24日ぶりの安値をつ けた。 インドネシアの4月貿易収支は19億7000万ドルの赤字を記録。市場は2億20 00万ドルの黒字を予想していた。 *0505GMT(日本時間午後2時5分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.02 101.79 -0.23 Sing dlr 1.2558 1.2548 -0.08 *Taiwan dlr 30.042 30.050 +0.03 Korean won 1024.00 1020.10 -0.38 Baht 32.86 32.85 -0.02 Peso 43.86 43.76 -0.23 Rupiah 11750.00 11670.00 -0.68 Rupee 59.08 59.10 +0.03 Ringgit 3.2240 3.2130 -0.34 *Yuan 6.2473 6.2473 +0.00 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.02 105.28 +3.19 Sing dlr 1.2558 1.2632 +0.59 Taiwan dlr 30.042 29.950 -0.31 Korean won 1024.00 1055.40 +3.07 Baht 32.86 32.86 +0.02 Peso 43.86 44.40 +1.22 Rupiah 11750.00 12160.00 +3.49 Rupee 59.08 61.80 +4.60 Ringgit 3.2240 3.2755 +1.60 Yuan 6.2473 6.0539 -3.10 *中国と台湾市場は休場