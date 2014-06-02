〔表〕米3カ月物ＴＢ入札の最高落札利回りは0.035％、6カ月物は0.055％＝財務省

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［ワシントン ２日 ロイター］ - 米財務省によると、３カ月物および６カ月物財 務省短期証券（Ｔビル）入札（ダッチ方式）の落札結果は以下のとおり。 ＜３カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.035％ 平均落札金利 0.025％ 最低落札金利 0.015％ 利付き債券相当利回り 0.035％ 落札価格 99.991153 最高利回り落札比率 40.49％ カバー（応札倍率） 5.05倍 （単位：ドル） 落札総額 25,000,284,700 応札総額 126,352,799,700 競争入札 24,399,502,000 非競争入札 400,782,700 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年6月5日 償還日 2014年9月4日 ＜６カ月物ＴＢ＞ 最高落札金利 0.055％ 平均落札金利 0.045％ 最低落札金利 0.030％ 利付き債券相当利回り 0.056％ 落札価格 99.972194 最高利回り落札比率 6.71％ カバー（応札倍率） 4.90倍 （単位：ドル） 落札総額 23,000,441,500 応札総額 112,677,510,500 競争入札 22,362,256,000 非競争入札 319,585,500 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年 6月5日 償還日 2014年12月4日
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