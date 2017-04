米金融・債券市場＝利回り上昇、ＥＣＢ理事会や雇用統計控え

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債 米東部時間16時42分 100*04.00=3.3683% 前営業日終盤 100*29.00=3.3269% 10年債 米東部時間16時42分 99*24.50=2.5267% 前営業日終盤 100*07.00=2.4750% 5年債 米東部時間16時41分 99*18.00=1.5915% 前営業日終盤 99*26.00=1.5391% 2年債 米東部時間16時01分 99*31.00=0.3907% 前営業日終盤 100*00.00=0.3750% 2日の米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。欧州中央銀行(ECB)の理 事会や5月の米雇用統計など重要イベントを控えていることに加え、先週続いた月末要因 やデュレーションの長期化を目的とする債券買いが一服した。 午後終盤の取引で、指標10年債 は15/32安。利回りは2.54% 。先週には11カ月ぶりの低水準となる2.40%をつけていた。 30年債 は26/32安。利回りは3.37%。先週は11カ月ぶりの 水準となる3.27%に低下していた。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -1.75 (+0.50)