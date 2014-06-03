4日の国内・海外経済指標と行事予定

(６月４日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） ●海外指標など 時間はＧＭＴ ３日（火） 米：5月自動車販売台数 米：オバマ大統領がポーランド訪問 0900 ユーロ圏：5月消費者物価指数速報値（統計局） 0900 ユーロ圏：4月失業率（統計局） 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：4月製造業新規受注（商務省） 1400 米：4月耐久財受注改定値（商務省） 1530 米：財務省４週間物ＴＢ入札 1750 米：ジョージ・カンザスシティ地区連銀総裁、金融政策について講演（コロラド州） ４日（水） 英：中銀金融政策委員会 - （５日まで） Ｇ７首脳会議 ─ （ブリュッセル、５日まで） 国際金融協会（IIF)春季会合（ロンドン、４―６日）─ ユーログループのダイセルブル ーム議長、コンスタンシオＥＣＢ副総裁らが参加 韓国：統一地方選（法定公休日） 0130 豪：第１・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） 0800 ユーロ圏：5月総合ＰＭＩ改定値 0800 ユーロ圏：5月サービスＰＭＩ改定値 0900 ユーロ圏：第1・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） 0900 ユーロ圏：4月生産者物価指数（統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1215 米：5月全米雇用報告（ＡＤＰ） 1230 米：4月貿易収支（商務省） 1230 米：第1・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） 1345 米：5月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：5月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 1400 カナダ：中銀政策金利発表 1800 米：地区連銀経済報告