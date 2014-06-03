＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６月３日―１０日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ３日（火） 米：5月自動車販売台数 0900 ユーロ圏：5月消費者物価指数速報値（統計局） （前年比、％） 0.7 0.7 0900 ユーロ圏：4月失業率（統計局） （％） 11.8 11.8 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：4月製造業新規受注（商務省） （前月比、％） 0.5 0.9 1400 米：4月耐久財受注改定値（商務省） （耐久財受注／前月比、％） N/A 0.8 （速報値） ４日（水） 0130 豪：第１・四半期ＧＤＰ（連邦統計局） （前期比、％） 0.9 0.8 （前年比、％） 3.2 2.8 0800 ユーロ圏：5月総合ＰＭＩ改定値 （指数） 53.9 53.9 （速報値） 0800 ユーロ圏：5月サービスＰＭＩ改定値 （指数） 53.5 53.5 （速報値） 0900 ユーロ圏：第1・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） （前期比、％） 0.2 0.2 （前年比、％） 0.9 0.9 （速報値） 0900 ユーロ圏：4月生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -1.6 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1215 米：5月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、1000人） 210 220 1230 米：4月貿易収支（商務省） （10億ドル） -40.8 -40.4 1230 米：第1・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） （労働生産性／前期比、年率％） -2.7 -1.7 （単位労働コスト／前期比、年率％） 5.0 4.2 （速報値） 1345 米：5月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 58.4 （速報値） 1345 米：5月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 58.6 （速報値） 1400 米：5月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 55.5 55.2 （景気指数） 60.0 60.9 ５日（木） 米：5月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 0130 豪：4月貿易収支（連邦統計局） （10億豪ドル） 0.3 0.731 0145 中国：5月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0600 独：4月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） 1.3 -2.8 0900 ユーロ圏：4月小売売上高（統計局） （前月比、％） 0.1 0.3 （前年比、％） N/A 0.9 1130 米：5月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （1000人） N/A 40.298 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （5／31までの週、1000件） 310 300 ６日（金） 0600 独：4月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 0.4 -0.5 0600 独：4月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 152 148 0645 仏：4月貿易収支（税関） （10億ユーロ） N/A -4.9 0830 英：４月貿易収支（国立統計局） （10億ポンド） -8.65 -8.478 1230 米：５月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、1000人） 218 288 （民間部門雇用者数増減、1000人） 210 273 （失業率、％） 6.4 6.3 1900 米：4月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） 15.50 17.53 ８日（日） 中国：5月貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） N/A 0.9 輸入（前年比、％） N/A 0.8 貿易収支（10億ドル） N/A 18.45 ９日（月） なし １０日（火） 0130 中国：5月ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A 1.8 （前月比、％） N/A -0.3 0130 中国：5月ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A -2.0 0645 仏：４月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A -0.7 0830 英：4月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 2.3 0830 英：4月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 3.3 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：4月卸売在庫（商務省） （前月比、％） N/A 1.1 １０─１５日に発表 中国：5月マネーサプライＭ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 13.2 中国：5月新規融資（中国人民銀行） （１０億元） N/A 775 中国：5月融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 13.7 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━