アジア通貨動向（3日）＝経済改革期待でバーツ上昇、ルピアは一段安

[シンガポール 3日 ロイター] - 3日のアジア通貨市場では、タイバーツが6 営業日ぶりに反発しており、アジア通貨全体の上昇をけん引している。タイ軍事政権の経 済改革への期待感から買いが先行している。 インドネシアルピア は上昇の流れに乗れず、3カ月超ぶりの安値。インドネ シアの4月の貿易収支は19億7000万ドルの赤字と、3カ月ぶりに赤字に転落した。 0415GMT(日本時間午後1時15分)現在、バーツ は0.6%高の1 ドル=32.71バーツで推移している。タイのクーデターで全権を掌握した国家平和秩 序評議会(NCPO)は景気支援のため、投資案件認可など一連の緊急措置をまとめた。 5月のタイの消費者信頼感指数は70.7となり、4月の67.8から上昇した。ム ーディーズは2日、タイの「Baa1」の格付けを確認、見通しは「安定的」とした。 タイ株式市場 の上昇持続を受けて、オフショアのファンド勢による需要拡大 を予想するタイの国内投資家は、押し目でバーツに買いを入れようとしている、という。 *0415GMT(日本時間午後1時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.38 102.38 -0.00 Sing dlr 1.2554 1.2569 +0.12 Taiwan dlr 30.000 30.050 +0.17 Korean won 1023.80 1024.10 +0.03 Baht 32.71 32.89 +0.57 Peso 43.79 43.80 +0.02 Rupiah 11800.00 11760.00 -0.34 Rupee 59.13 59.15 +0.04 Ringgit 3.2270 3.2273 +0.01 Yuan 6.2462 6.2473 +0.02 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.38 105.28 +2.83 Sing dlr 1.2554 1.2632 +0.62 Taiwan dlr 30.000 29.950 -0.17 Korean won 1023.80 1055.40 +3.09 Baht 32.71 32.86 +0.47 Peso 43.79 44.40 +1.38 Rupiah 11800.00 12160.00 +3.05 Rupee 59.13 61.80 +4.52 Ringgit 3.2270 3.2755 +1.50 Yuan 6.2462 6.0539 -3.08