中国・香港株式市場・大引け＝上海小幅続落、伊利実業が重し

［香港 ３日 ロイター］ - 上海総合指数 前営業日比 売買代金概算 大引け 2038.305 0.907安 592.0億元（上海Ａ株） 高値 2049.576 安値 2037.300 前場終値 2043.976 4.764高 319.8億元（上海Ａ株） 寄り付き 2039.196 0.016安 前営業日終値 2039.212 1.383安 622.4億元（上海Ａ株） ハンセン指数 前場終値 23243.77 162.12高 寄り付き 23327.51 245.86高 前営業日終値 23081.65 71.51高 754.0億香港ドル 中国株式市場は小幅に続落して終了した。粉ミルク製造大手の内蒙古伊利実業集団<6 00887.SS>が大きく値を下げ、主要株価指数の重しとなった。 上海総合指数 は０．９０７ポイント（０．０４％）安の２０３８．３０５。 大型株中心で深セン上場銘柄を含む滬深３００指数 は６．５４６ポイント （０．３０％）安の２１４９．９１８。 内蒙古伊利実業集団は７．８％と大きく下げ、昨年６月２８日以来の安値で引けた 。子会社４社の粉ミルクが基準を満たしたリストから外れたと報じられた。 光明乳業 は３．８％下落した。 一方、週末の預金準備率引き下げの適用行拡大を受け、銀行株は堅調となった。 中国銀行 は１．９％上昇し、終値ベースで年初来高値をつけた。