〔表〕米財務省14日物出納管理証券、最高落札金利は0.050％

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［ワシントン ３日 ロイター］ - 米財務省が実施した１４日物出納管理証券（キ ャッシュ・マネジメント・ビル）入札結果は以下の通り。 最高落札金利 0.050％ 平均落札金利 0.045％ 最低落札金利 0.030％ 債券相当利回り 0.051％ 落札価格 99.998056 最高利回り落札比率 18.58％ カバー（応札倍率） 4.66倍 （以下の単位はドル） 落札総額 25,000,574,000 応札総額 116,380,000,000 競争入札 25,000,574,000 非競争入札 0 ＮＹ連銀地区落札 0 発行日 2014年6月 5日 償還日 2014年6月19日
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