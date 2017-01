UPDATE 1-米金融・債券市場＝指標10年債利回り3週間ぶり高水準、弱気見通し再燃

(内容を追加しました。) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*26.00=3.4388% 前営業日終盤 100*04.00=3.3683% 10年債 米東部時間17時05分 99*04.50=2.5985% 前営業日終盤 99*24.50=2.5267% 5年債 米東部時間17時05分 99*10.25=1.6424% 前営業日終盤 99*18.00=1.5915% 2年債 米東部時間17時05分 99*30.25=0.4026% 前営業日終盤 99*31.00=0.3907% 3日の米金融・債券市場では、指標10年債利回りが3週間ぶりの水準に上昇した。 利回り上昇を見込む向きが再び勢いを盛り返していることが相場を圧迫した。 先週利回りを押し下げていた月末要因の買いがなくなったことで、国債利回りは今週 に入り上昇基調にある。 また利回り上昇を見込んでいた向きがショートカバーを入れたことも最近利回りの下 押し要因となっていたが、市場関係者によると、こうした流れが逆転している。 CIBCの米国トレーディング部門責任者、トム・トゥッチ氏は「ショートが再び積 み上がっている」と指摘した。 米国債利回りはまた、独連邦債に追随して上昇した。5月のユーロ圏消費者物価指数 は前年比 0.5%上昇と、上昇率は予想(0.7%上昇)を下回ったが、さらに弱い数 字を見込んでいた向きが最近の上昇を受けて利益確定に動き、独連邦債利回りは1週間ぶ りの水準に上昇した。 社債の発行状況が堅調なことも米国債需要を低下させている。 CIBCのトム・トゥッチ氏は「前日も大量の社債発行があり、週内いっぱい続く見 通しだ」とし、相場を圧迫していると指摘した。 午後終盤の取引で、指標10年債 は18/32安。利回りは2.59% と、5月14日以来の水準に上昇した。 30年債 は1━6/32安。利回りは3.43%と1週間ぶりの高水準 をつけた。 今週は5日の欧州中央銀行(ECB)理事会に続き、6日には5月の米雇用統計が発 表されるなど、後半に重要イベントが相次ぐ。 TD証券の金利ストラテジスト、リチャード・ギルフーリー氏は「過去3カ月も雇用 統計前に利回りが上昇しており、今月も同じ状況だ」と語った。 ロイター調査によると、5月の非農業部門雇用者数は21万8000人増と見込まれ ている。 米連邦準備理事会(FRB)は3日、2020━2021年に償還を迎える国債を1 8億7000万ドル買い入れた。 Tボンド先物6月限 は1─2/32安の136─4/32。 Tノート先物6月限 は17/32安の125─6/32。 Tボンド先物9月限 は1─4/32安の135━8/32。 Tノート先物9月限 は17.50/32安の124━11/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.25 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 12.75 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 7.75 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 10.75 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -1.50 (unch)