〔表〕5月の米自動車販売台数、前年比11.4％増　年率1677万台

［３日 ロイター］ - 主要自動車メーカーが発表した５月の米自動車販売は、前年 同月比１１．４％増加し、季節調整済みの年率換算で１６７７万台となった。 年率換算の販売台数は、米商務省が提供した季節調整係数を用いて算出した数字。 14年5月 13年5月 前年同月比（％） 自動車販売台数 1,608,693 1,444,626 11.4 乗用車 794,084 725,736 9.4 小型トラック 814,609 718,890 13.3 主要メーカーの実質販売台数：乗用車および小型トラック 順位 14年5月 13年5月 前年同月比（％） ─────────────────────────────────── 1 General Motors 284,694 252,894 12.6 2 Ford Motor 254,084 246,585 3.0 3 Toyota Motor* 243,236 207,952 17.0 4 Chrysler 194,421 166,596 16.7 5 Honda Motor Co 152,603 140,013 9.0 6 Nissan** 135,934 114,457 18.8 7 Hyundai 70,907 68,358 3.7 8 Kia 60,087 52,327 14.8 9 Subaru 44,170 39,892 10.7 10 BMW 35,331 31,174 13.3 11 Volkswagen 32,163 38,013 -15.4 12 Mazda Motor Co 29,731 24,270 22.5 13 Mercedes/Smart 29,570 27,359 8.1 14 Audi 16,601 13,228 25.5 15 Mitsubishi 7,269 4,715 54.2 16 Jaguar Land Rover 5,840 4,989 17.1 17 Volvo 5,014 6,329 -20.8 18 Porsche 4,609 3,928 17.3 ─────────────────────────────────── 合計 1,606,264 1,443,079 11.3 ＊レクサスの販売台数も含む ＊＊インフィニティ部門の販売台数も含む （注：企業提出データ、およびロイター集計）