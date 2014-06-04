5日の国内・海外経済指標と行事予定

(６月５日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 ３０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ５年利付国債（６月債）の発行予定額等 （財務省） 1030 日銀の佐藤委員が大分で講演 1235 国庫短期証券の入札結果 （財務省） 1245 ３０年利付国債の入札結果（財務省） 1300 ソフトバンク 新しい取り組みについて記者会見 1330 日本：財政制度審議会国有財産分科会 1400 日銀佐藤委員が大分で会見 1400 与党税制協議会 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 夜 安倍首相が会見 ●海外指標など （時間はＧＭＴ、二本時間はＧＭＴプラス９時間） ４日（水） 英：中銀金融政策委員会（５日まで） Ｇ７首脳会議（ブリュッセル、５日まで） 国際金融協会（IIF)春季会合（ロンドン、４―６日） ユーログループのダイセルブルーム議長、コンスタンシオＥＣＢ副総裁らが参加 韓国：統一地方選（法定公休日） 0800 ユーロ圏：5月総合ＰＭＩ改定値 0800 ユーロ圏：5月サービスＰＭＩ改定値 0900 ユーロ圏：第1・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） 0900 ユーロ圏：4月生産者物価指数（統計局） 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1215 米：5月全米雇用報告（ＡＤＰ） 1230 米：4月貿易収支（商務省） 1230 米：第1・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） 1345 米：5月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） 1400 米：5月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） 1400 カナダ：中銀政策金利発表 1800 米：地区連銀経済報告 ５日（木） Ｇ７首脳会議（ブリュッセル、最終日） 米：5月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 米：第1四半期資金循環統計（ＦＲＢ） 0130 豪：4月貿易収支（連邦統計局） 0145 中国：5月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0600 独：4月鉱工業受注（経済技術省） 0900 ユーロ圏：4月小売売上高（統計局） 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1130 米：5月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省３年・１０年・３０年債入札条件 1730 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ボストン） "Low Real Interest Rates"