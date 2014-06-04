再送-〔表〕海外主要経済指標予測

(不要なコードを削除しました) ＊日本時間＝ＧＭＴ（グリニッジ標準時）プラス９時間 ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目をクリックしてご覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ６月４日―１１日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発表日時（ＧＭＴ）・指標名 予想 前回 ４日（水） 0800 ユーロ圏：5月総合ＰＭＩ改定値 （指数） 53.9 53.9 （速報値） 0800 ユーロ圏：5月サービスＰＭＩ改定値 （指数） 53.5 53.5 （速報値） 0900 ユーロ圏：第1・四半期ユーロ圏ＧＤＰ改定値（統計局） （前期比、％） 0.2 0.2 （前年比、％） 0.9 0.9 （速報値） 0900 ユーロ圏：4月生産者物価指数（統計局） （前月比、％） N/A -0.2 （前年比、％） N/A -1.6 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1215 米：5月全米雇用報告（ＡＤＰ） （増減、1000人） 210 220 1230 米：4月貿易収支（商務省） （10億ドル） -40.8 -40.4 1230 米：第1・四半期米労働生産性・単位労働コスト改定値（労働省） （労働生産性／前期比、年率％） -2.7 -1.7 （単位労働コスト／前期比、年率％） 5.0 4.2 （速報値） 1345 米：5月サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 58.4 （速報値） 1345 米：5月総合ＰＭＩ改定値（マークイット） （指数） N/A 58.6 （速報値） 1400 米：5月ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） （総合指数・ＮＭＩ） 55.5 55.2 （景気指数） 60.0 60.9 ５日（木） 米：5月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 0130 豪：4月貿易収支（連邦統計局） （10億豪ドル） 0.3 0.731 0145 中国：5月サービス部門ＰＭＩ（ＨＳＢＣ） 0600 独：4月鉱工業受注（経済技術省） （前月比、％） 1.3 -2.8 0900 ユーロ圏：4月小売売上高（統計局） （前月比、％） 0.1 0.3 （前年比、％） N/A 0.9 1130 米：5月米企業人員削減数（チャレンジャー社） （1000人） N/A 40.298 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） （5／31までの週、1000件） 310 300 ６日（金） 0600 独：4月鉱工業生産（経済技術省） （前月比、％） 0.4 -0.5 0600 独：4月貿易収支（連邦統計庁） （億ユーロ） 152 148 0645 仏：4月貿易収支（税関） （10億ユーロ） N/A -4.9 0830 英：４月貿易収支（国立統計局） （10億ポンド） -8.65 -8.478 1230 米：５月雇用統計（労働省） （非農業部門雇用者数増減、1000人） 218 288 （民間部門雇用者数増減、1000人） 210 273 （失業率、％） 6.4 6.3 1900 米：4月米消費者信用残高（ＦＲＢ） （前月比増、10億ドル） 15.50 17.53 ８日（日） 中国：5月貿易統計（税関当局） 輸出（前年比、％） N/A 0.9 輸入（前年比、％） N/A 0.8 貿易収支（10億ドル） N/A 18.45 ９日（月） なし １０日（火） 0130 中国：5月ＣＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A 1.8 （前月比、％） N/A -0.3 0130 中国：5月ＰＰＩ（国家統計局） （前年比、％） N/A -2.0 0645 仏：４月鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） （前月比、％） N/A -0.7 0830 英：4月鉱工業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A -0.1 （前年比、％） N/A 2.3 0830 英：4月製造業生産（国立統計局） （前月比、％） N/A 0.5 （前年比、％） N/A 3.3 1145 米：週間チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ／ゴールドマン） 1255 米：週間レッドブック大規模小売店売上高（インスティネット・リサーチ） 1400 米：4月卸売在庫（商務省） （前月比、％） N/A 1.1 １０─１５日に発表 中国：5月マネーサプライＭ２伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 13.2 中国：5月新規融資（中国人民銀行） （１０億元） N/A 775 中国：5月融資伸び率（中国人民銀行） （前年比、％） N/A 13.7 １１日（水） 0830 英：2─4月ＩＬＯ方式失業率（国立統計局） （％） N/A 6.8 1100 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） 1800 米：5月財政収支（財務省） （10億ドル） N/A 106.9 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━