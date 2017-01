アジア通貨動向（4日）＝米利回り上昇を受け軟調、ルピア4カ月ぶり安値

[シンガポール 4日 ロイター] - 4日のアジア新興国通貨は、米利回りの上昇 を背景に軟化している。インドネシアルピアは、約4カ月ぶりの安値水準に落ち込んだ。 スポットのルピア は輸入業者のドル需要や、ノンデリバラブル・フォワード(N DF)市場 での軟調を背景に、一時は0.9%安の1ドル=1万1890ル ピアと、2月14日以来の安値圏をつけた。 シンガポールドル は一時、0.2%下落し、1米ドル=1.2587シンガ ポールドルと、4月25日以来約6週間ぶりの安値水準をつけた。5月のシンガポールの 製造業購買担当者景気指数(PMI)が前月比で低下したことが圧迫材料になっている。 フィリピンペソ も、ドルのショートカバーの動きが先行、軟調となった。 欧州中央銀行(ECB)が5日の理事会で、予想通り金融政策の追加緩和に踏み切れ ば、アジア通貨には一定の支援材料になる見通しだ。しかし「もし利下げだけであれば、 アジア通貨にはほとんど影響ない」(メイバンクの外為調査担当者)との声も聞かれる。 *0430GMT(日本時間午後1時半)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は 以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 102.74 102.51 -0.23 Sing dlr 1.2576 1.2562 -0.11 Taiwan dlr 30.030 30.064 +0.11 Korean won 1023.00 1024.10 +0.11 Baht 32.68 32.68 +0.00 Peso 43.90 43.81 -0.19 Rupiah 11875.00 11780.00 -0.80 Rupee 59.43 59.39 -0.07 Ringgit 3.2340 3.2290 -0.15 Yuan 6.2552 6.2541 -0.02 Change so far in 2014 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 102.74 105.28 +2.47 Sing dlr 1.2576 1.2632 +0.45 Taiwan dlr 30.030 29.950 -0.27 Korean won 1023.00 1055.40 +3.17 Baht 32.68 32.86 +0.55 Peso 43.90 44.40 +1.14 Rupiah 11875.00 12160.00 +2.40 Rupee 59.43 61.80 +4.00 Ringgit 3.2340 3.2755 +1.28 Yuan 6.2552 6.0539 -3.22 *韓国の金融市場は統一地方選のため休場。