米金融・債券市場＝小幅安、利食い売りで

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［ニューヨーク ４日 ロイター］ - ３０年債 米東部時間15時59分 98*24.00=3.4421% 前営業日終盤 98*26.00=3.4388% １０年債 米東部時間15時47分 99*02.50=2.6058% 前営業日終盤 99*04.50=2.5985% ５年債 米東部時間15時45分 99*09.75=1.6458% 前営業日終盤 99*10.25=1.6424% ２年債 米東部時間15時54分 99*30.50=0.3987% 前営業日終盤 99*30.25=0.4026% ４日の米金融・債券市場では、米国債価格が小幅安、利回りは小幅上昇した。翌５日 の欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会の行方が注目されるなか、最近の国債相場の値上がりを 受け、この日は利食い売りが出た。 ＜ドル・スワップスプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (+0.50)
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