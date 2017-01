UPDATE 1-米金融・債券市場＝小幅安、利食い売りで

(内容を追加しました) [ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債 米東部時間17時05分 98*23.00=3.4438% 前営業日終盤 98*26.00=3.4388% 10年債 米東部時間17時05分 99*02.50=2.6058% 前営業日終盤 99*04.50=2.5985% 5年債 米東部時間17時05分 99*10.00=1.6442% 前営業日終盤 99*10.25=1.6424% 2年債 米東部時間17時05分 99*30.50=0.3987% 前営業日終盤 99*30.25=0.4026% 4日の米金融・債券市場では、米国債価格が小幅安、利回りは小幅上昇した。翌5日 の欧州中央銀行(ECB)理事会の行方が注目されるなか、最近の国債相場の値上がりを 受け、この日は利食い売りが出た。 ECB理事会では、利下げに加え、さまざまな成長支援策が決定される可能性がある 。 ソシエテ・ジェネラル(ニューヨーク)の米国債トレーダー、ショーン・マーフィー 氏は「ECB理事会に関しては、これまでにかなりの部分が織り込まれており、この日は 多少の利益確定の動きが見られた」と述べた。 週末6日には5月の米雇用統計の発表を控えており、相場は向こう2日間で値動きが 荒くなる可能性もある。 指標10年債 利回りは節目となる2.60%を超え、価格は一時値上が りしたものの、その後は値を消す展開となった。 企業向け給与計算サービスのオートマチック・データ・プロセッシング(ADP)と ムーディーズ・アナリティクスが発表した5月の全米雇用報告によると、民間部門雇用者 数は17万9000人増と、1月以来の低い伸びにとどまり、ロイターがまとめた市場予 想の21万人増を大きく下回った。4月分も当初の22万人増から21万5000人増に 下方修正された。 一方、米供給管理協会(ISM)が発表した5月の非製造業部門総合指数(NMI) は56.3となり、前月の55.2から上昇、昨年8月以来9カ月ぶりの高水準をつけ、 予想の55.5も上回った。 こうしたなか、米連邦準備理事会(FRB)は、この日発表した地区連銀経済報告( ベージュブック)で、12地区すべてで経済活動が「控えめから緩やかに(modest to mo derate)」に拡大したとの認識を示した。それによると、製造業の活動は全国的に拡大し 、運輸サービス業も一部で「勢いよく拡大(brisk growth)」、消費支出も安定的に推移 した。4月は12地区中8地区で控えめから緩やかに拡大したとしていた。 FRBはこの日、2039年から2043年に償還を迎える国債10億3000万ド ルを買い入れた。 Tボンド先物9月限 は6/32安の135━05/32。 Tノート先物9月限 は3.50/32安の124━10/32。 <ドル・スワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 13.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 13.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread 8.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread 11.50 (+0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -1.25 (+0.50)