6日の国内・海外経済指標と行事予定

(６月６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0820 閣議・閣議後会見 0850 ５月末外貨準備（財務省） 0850 貿易統計（5月上中旬分、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1300 安保法制 与党協議 1400 4月景気動向指数 （財務省） ●海外指標など （時間はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ５日（木） Ｇ７首脳会議 - （ブリュッセル、最終日） 米：5月チェーンストア売上高（ＩＣＳＣ） 米：第1四半期資金循環統計（ＦＲＢ） 0900 ユーロ圏：4月小売売上高（統計局） 1100 英：中銀金融政策委員会（金利発表） 1130 米：5月米企業人員削減数（チャレンジャー社） 1145 ユーロ圏：ＥＣＢ理事会（金利発表） 1230 ユーロ圏：ＥＣＢ記者会見 1230 米：新規失業保険申請件数（労働省） 1300 舛添要一・東京都知事会見 日本記者クラブ （江本、ＮＬ） 1500 米：財務省３カ月・６カ月物ＴＢ週間定例入札条件 1500 米：財務省3年・１０年・30年債入札条件 1730 米：コチャラコタ・ミネアポリス地区連銀総裁が講演（ボストン） ６日（金） メキシコ：中銀金融政策決定 韓国： 忠霊記念日（休場） 0600 独：4月鉱工業生産（経済技術省） 0600 独：4月貿易収支（連邦統計庁） 0645 仏：4月貿易収支（税関） 0830 英：４月貿易収支（国立統計局） 0850 米：パウエルＦＲＢ理事が討論会に参加（ロンドン） "A Conversation on Central Banking Issues" 1230 米：５月雇用統計（労働省） 1900 米：4月米消費者信用残高（ＦＲＢ）